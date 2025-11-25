Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε ότι την ξυλοκόπησαν οι γονείς της

Θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς της κατήγγειλε ότι έπεσε μια 13χρονη, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η καταγγελία έγινε το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Η ίδια, μάλιστα, κατέθεσε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι γονείς άσκησαν βία εναντίον της.

Από την αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος των καταγγελλόμενων προσώπων που αναζητήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πλην όμως δεν εντοπίστηκαν για να συλληφθούν.

Όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., μετά την καταγγελία παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ με μέριμνα της αστυνομίας η 13χρονη μεταφέρθηκε στο σπίτι συγγενικού της προσώπου, όπου φιλοξενείται προσωρινά.

