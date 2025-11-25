Τα πέντε best-seller SUV στην Ελλάδα για το 2025

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως το 2025 ανήκει στα SUV. Με 78.546 ταξινομήσεις στο δεκάμηνο και 73,6% μερίδιο τον Οκτώβριο, η κατηγορία συνεχίζει να σαρώνει.

Ο λόγος; Η ευελιξία, η ασφάλεια και η αίσθηση «ύψους» που ζητούν οι περισσότεροι οδηγοί σήμερα. Από τα μικρότερα B-SUV μέχρι τα πιο οικογενειακά C-SUV, η ελληνική αγορά δείχνει ξεκάθαρα που κατευθύνεται.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, πέντε μοντέλα ξεχωρίζουν – όχι απλώς για τις πωλήσεις τους, αλλά γιατί έχουν καταφέρει να χτίσουν εμπιστοσύνη, αξία μεταπώλησης και πιστό κοινό. Από το Toyota C-HR μέχρι το Yaris Cross, ακολουθεί η πεντάδα των κορυφαίων SUV της χρονιάς, από το 5ο στο 1ο.

5. Toyota C-HR – Από 28.300€

Το coupe SUV της Toyota εξακολουθεί να ξεχωρίζει για τη δυναμική σχεδίασή του και την premium αίσθηση που προσφέρει στην καμπίνα. Η νέα γενιά έχει εξελιχθεί σημαντικά, με βελτιωμένα υλικά, μεγαλύτερη οθόνη infotainment και πλουσιότερο εξοπλισμό ασφαλείας Toyota Safety Sense. Παραμένει ένα από τα πιο τεχνολογικά ολοκληρωμένα μοντέλα της κατηγορίας, με στιλ που απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα.

Κάτω από το καπό, το υβριδικό σύστημα 1.8 ή 2.0 λίτρων συνδυάζει επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση, με κορυφαία αξιοπιστία. Με 3.087 ταξινομήσεις ως τώρα και 390 μέσα στον Οκτώβριο, το C-HR αποδεικνύει ότι παραμένει σταθερά αγαπημένο στις επιλογές των οδηγών που ζητούν design και αποδοτικότητα.

4. Suzuki Vitara – Από 20.580€

Το Vitara δεν χρειάζεται συστάσεις. Παραμένει πιστό στο παραδοσιακό DNA της Suzuki, συνδυάζοντας πρακτικότητα με πραγματικές ικανότητες εκτός δρόμου. Στην τωρινή του μορφή, προβάλλει μια ώριμη και στιβαρή εικόνα, με απλό αλλά λειτουργικό εσωτερικό που δίνει έμφαση στην ευχρηστία και στη θέση οδήγησης.

Η υβριδική τεχνολογία 48V και η διαθέσιμη τετρακίνηση AllGrip το καθιστούν μοναδικό σε αυτή την κατηγορία τιμής. Με 3.687 ταξινομήσεις στο δεκάμηνο και 340 τον Οκτώβριο, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους θέλουν ένα SUV «εργαλείο» χωρίς να θυσιάζουν την οικονομία καυσίμου ή την αξιοπιστία.

3. Citroën C3 – Από 17.300€

Η νέα γενιά του C3 φέρνει φρέσκο αέρα στην κατηγορία, υιοθετώντας μια crossover προσέγγιση με ψηλότερη απόσταση από το έδαφος και χαρακτηριστικά Airbumps που υπογραμμίζουν το νεανικό του χαρακτήρα. Το εσωτερικό, απλό αλλά προσεγμένο, προσφέρει την απαράμιλλη άνεση Advanced Comfort της Citroën, με καθίσματα lounge και μινιμαλιστικό ταμπλό που δίνει προτεραιότητα στην ηρεμία και στην πρακτικότητα.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει οικονομικά βενζινοκίνητα, υβριδικά και ηλεκτρικά σύνολα, με χαμηλή κατανάλωση και εύκολη οδήγηση μέσα στην πόλη. Με 4.458 ταξινομήσεις και 224 τον Οκτώβριο, το νέο C3 έχει ήδη εδραιώσει τη θέση του ανάμεσα στα πιο δημοφιλή compact SUV της ελληνικής αγοράς.

2. Peugeot 2008 – Από 22.700€

Ανανεωμένο και πιο εκλεπτυσμένο, το Peugeot 2008 ενσαρκώνει τη γαλλική σχολή σχεδίασης. Με αιχμηρές γραμμές, νέα φωτιστική υπογραφή και ποιοτική καμπίνα, δείχνει γιατί παραμένει ένα από τα πιο καλοζυγισμένα B-SUV της αγοράς. Το εσωτερικό με το i-Cockpit 3D παραμένει μοναδικό στην αίσθηση, συνδυάζοντας τεχνολογία, ποιότητα και εργονομία.

Διατίθεται σε βενζίνη, mild hybrid και ηλεκτρική έκδοση e-2008, καλύπτοντας κάθε ανάγκη. Με 5.735 ταξινομήσεις συνολικά και 409 μέσα στον Οκτώβριο, το 2008 αποδεικνύει πως η Peugeot γνωρίζει καλά τη συνταγή του επιτυχημένου compact SUV — ευχάριστο στην οδήγηση, με κύρος και premium αίσθηση.

1. Toyota Yaris Cross – Από 24.120€

Στην κορυφή, χωρίς εκπλήξεις, βρίσκεται το Yaris Cross. Ο λόγος απλός: ποιότητα, οικονομία και αξιοπιστία Toyota, σε ένα αμάξωμα κομμένο και ραμμένο για την ελληνική πραγματικότητα. Η σχεδίαση συνδυάζει στιβαρότητα με κομψότητα, ενώ το εσωτερικό είναι άνετο, καλοφτιαγμένο και γεμάτο αποθηκευτικούς χώρους.

Το full hybrid σύστημα 1.5 λίτρου προσφέρει κορυφαία κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία, ιδανική για πόλη αλλά και ταξίδια. Με 6.313 ταξινομήσεις μέχρι τον Οκτώβριο και 676 τον τελευταίο μήνα, το Yaris Cross δεν είναι απλώς best-seller — είναι σημείο αναφοράς για το τι ζητά σήμερα το ελληνικό κοινό από ένα μικρό SUV με μεγάλη αξία.

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς το 2025 δείχνει ξεκάθαρα πως τα SUV δεν είναι απλώς μια μόδα, αλλά ο νέος κανόνας. Από τα πέντε μοντέλα της λίστας, τέσσερα ανήκουν στην κατηγορία των B-SUV, γεγονός που αποδεικνύει πως οι οδηγοί αναζητούν μικρό μέγεθος, υβριδική οικονομία και αίσθηση ασφάλειας. Η Toyota συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, όχι μόνο σε αριθμούς αλλά και σε αντίληψη αξιοπιστίας, ενώ το Peugeot 2008 και το νέο C3 δείχνουν τη γαλλική ευφυΐα στο design και στην άνεση. Από την άλλη, το Vitara παραμένει ένα σταθερό, γήινο SUV για όσους δεν θέλουν περιττές φιοριτούρες.

Τι κρατάμε;

Τα SUV αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα 2/3 των πωλήσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα το 2025.

των πωλήσεων στην Ελλάδα το 2025. Το Toyota Yaris Cross παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής, με πάνω από 6.300 ταξινομήσεις .

παραμένει ο απόλυτος πρωταγωνιστής, με πάνω από . Το Peugeot 2008 συνεχίζει να ελκύει όσους ζητούν ευρωπαϊκή φινέτσα και τεχνολογία.

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Ηλεκτρικά και υβριδικά καλύπτουν 45%

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Σοκ στη McLaren: Νόρις και Πιάστρι ακυρώθηκαν από το γκραν πρι του Λας Βέγκας