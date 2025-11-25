search
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Το 21,5% των αυτοκινήτων απέτυχαν στον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο λόγω σημαντικών ελαττωμάτων

aftokinito_elegxos_2511_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Αυξάνεται το ποσοστό ελαττωμάτων στους υποχρεωτικούς ελέγχους οχημάτων που πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, καθώς σχεδόν ένα στα πέντε αυτοκίνητα παρουσιάζει βλάβη, κυρίως λόγω της μεγάλης ηλικίας του. Αυτό αναφέρει έκθεση της TUV η οποία αξιολόγησε περίπου 9,5 εκατομμύρια ελέγχους επιβατικών αυτοκινήτων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2024 και 30ης Ιουνίου 2025 σε συνολικά 216 μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων και 18 αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων.

Η συνολική ανάλυση της έκθεσης δείχνει ότι το 21,5% απέτυχαν στον υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο οχήματος λόγω «σημαντικών» ή «επικίνδυνων ελαττωμάτων» σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος 0,9%. Το ποσοστό των οχημάτων με μικρά ελαττώματα έχει επίσης αυξηθεί στο 12,3%, ποσοστό που είναι 0,8% υψηλότερο από πέρυσι.

Τα στατιστικά στοιχεία της έκθεσης δείχνουν περισσότερα ηλεκτρικά, δείχνοντας ότι η ηλεκτροκίνηση μπαίνει σταδιακά στη ζωή μας. Στην κατάταξη οχημάτων δύο έως τριών ετών, τα Mini Cooper SE, Audi Q4 e-tron και Fiat 500e εξασφάλισαν τις κορυφαίες θέσεις αξιοπιστίας. Τα μοντέλα VW ΙD.3 και ID.4-ID.5 σημείωσαν επίσης καλή απόδοση, σε αντίθεση με τα Skoda Enyaq και Dacia Spring. Το Tesla Model Y κατέλαβε την τελευταία θέση από 110 οχήματα με ποσοστό ελαττωμάτων 17,3%, ενώ το Tesla Model 3 βρέθηκε μόνο δύο θέσεις μπροστά από το Tesla Model Y με ποσοστό ελαττωμάτων 13,1%.

Ωστόσο το Mazda 2 ήταν ο νικητής των αυτοκινήτων που εμφάνισαν ελαττώματα, καθώς εμφάνισε ποσοστό ελαττωμάτων μόλις 2,9% στην κατηγορία των αυτοκινήτων δύο έως τριών ετών. Στην κατηγορία 4-5 ετών καλές επιδόσεις εμφάνισαν τα VW Golf Sportsvan και VW T-Roc, στην κατηγορία 6-7 ετών ήταν ξανά το VW T-Roc, στην κατηγορία 8-9 ετών ήταν το Mazda CX-3, στην κατηγορία των 10-11 ετών η Mercedes B-Class και στην κατηγορία των 12-13 ετών ήταν το VW Touareg.

Η έρευνα έδειξε ότι όσο παλαιότερο είναι ένα όχημα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα σημαντικών ελαττωμάτων. Περίπου ένα στα δέκα αυτοκίνητα αποτυγχάνει στο δεύτερο υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο οχήματος μετά από 5 χρόνια. Μετά από 11 χρόνια, το ποσοστό είναι ήδη σχεδόν ένα στα τέσσερα (22,9%) και μετά από 15 χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό γίνεται 32,9%. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αρχή Αυτοκινητοβιομηχανικών Μεταφορών περισσότερο από το 27,4% των επιβατικών αυτοκινήτων στη Γερμανία είναι 15 ετών ή μεγαλύτερα. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 13,5 εκατομμύρια οχήματα.

Τέλος, εκτός από τα σημαντικά ελαττώματα, οι οργανισμοί επιθεώρησης καταγράφουν επίσης επικίνδυνα ελαττώματα, όπως διαρροές στις σωληνώσεις φρένων, χαλαρά εξαρτήματα τιμονιού ή σπασμένα αμορτισέρ. Αυτό επηρεάζει περίπου 135.000 οχήματα ετησίως. Άλλα 12.000 αυτοκίνητα θεωρούνται μη ασφαλή για χρήση στο δρόμο και πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από την κυκλοφορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 90% αυτών των οχημάτων είναι ηλικίας τουλάχιστον δέκα ετών.

