Ο απλός και πολύ σημαντικός έλεγχος που παραμελείς να κάνεις στο αυτοκίνητο σου

Δες πως μια διαδικασία 2 λεπτών, μπορεί να βελτιώσει την κατανάλωση και την συμπεριφορά του αυτοκινήτου σου.

Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ελέγχους του αυτοκινήτου, είναι εύκολος, δωρεάν και όμως, παραμελείται συστηματικά: ο λόγος για την σωστή πίεση των ελαστικών. Παρότι είναι μια διαδικασία που δεν απαιτεί πάνω από δύο λεπτά, συχνά περνούν εβδομάδες ή και μήνες μέχρι κάποιος να ελέγξει τα ελαστικά του. Η πίεση τους, επηρεάζει τα πάντα: από την κατανάλωση, την συμπεριφορά στον δρόμο μέχρι τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες και, φυσικά, την ασφάλεια.

Γιατί η πίεση είναι τόσο σημαντική

Η πίεση των ελαστικών δεν είναι μια «τυπική» λεπτομέρεια – αποτελεί βασική παράμετρο που καθορίζει την επαφή του αυτοκινήτου με το έδαφος, και μάλιστα, σε μια επιφάνεια αρκετά μικρή συγκριτικά με τις αναλογίες ενός οχήματος. Αυτά τα ελάχιστα τετραγωνικά εκατοστά λοιπόν, θα πρέπει να αποδίδουν στο μέγιστο και όταν η πίεση δεν είναι σωστή, οι αρνητικές συνέπειες, είναι πολλές.

Η ανεπαρκής ή υπερβολική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε:

Ασταθή συμπεριφορά και μειωμένο κράτημα.

και μειωμένο κράτημα. Μεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσματος , ειδικά σε βρεγμένο οδόστρωμα.

, ειδικά σε βρεγμένο οδόστρωμα. Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου , ακόμη και +5% σε καθημερινή χρήση.

, ακόμη και +5% σε καθημερινή χρήση. Ταχύτερη και ανομοιόμορφη φθορά των ελαστικών.

των ελαστικών. Αυξημένη θερμοκρασία και πιθανότητα αστοχίας σε υψηλές ταχύτητες.

Με απλά λόγια, η λάθος πίεση μετατρέπει το αυτοκίνητο σε λιγότερο ασφαλές, λιγότερο οικονομικό και λιγότερο προβλέψιμο.

Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται ο έλεγχος

Οι ειδικοί συστήνουν έλεγχο τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, καθώς και πριν από κάθε μεγάλο ταξίδι ή φόρτωση του αυτοκινήτου. Σημειώνουμε δε, ότι η πίεση πρέπει να ελέγχεται με κρύα ελαστικά, δηλαδή πριν το αυτοκίνητο διανύσει περισσότερα από 2–3 χιλιόμετρα.

Πού βρίσκω τη σωστή πίεση για το αυτοκίνητό μου

Η ενδεδειγμένη πίεση αναγράφεται:

Στο εσωτερικό μέρος της πόρτας του οδηγού

Στο εγχειρίδιο χρήσης

Στο καπάκι του ρεζερβουάρ σε ορισμένα μοντέλα

Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με το φορτίο: οι υψηλότερες πιέσεις είναι για ταξίδια με φορτωμένο αυτοκίνητο (επιβάτες & αποσκευές).

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Τα πέντε best-seller SUV στην Ελλάδα για το 2025

Πωλήσεις αυτοκινήτων: Ηλεκτρικά και υβριδικά καλύπτουν 45%

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)