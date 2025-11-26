«Απασφάλισε» ο Καρανίκας κατά Τσίπρα: «Είχαμε ένα τσούρμο καλοπροαίρετων ανθρώπων, που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο»

Κατά του Αλέξη Τσίπρα στράφηκε και ο πρώην σύμβουλός του στο Μέγαρο Μαξίμου, Νίκος Καρανίκας, προσθέτοντας κι αυτός τα… πυρά του στην… ομοβροντία κριτικής που δέχεται ο πρώην πρωθυπουργός για τα όσα γράφει στο βιβλίο του.

Μιλώντας στον ρ/σ STATUS FM, ο Νίκος Καρανίκας έκανε… εφ’ όλης της ύλης κριτική, τόσο στον Αλέξη Τσίπρα, όσο και στην κυβέρνησή του. Ενδεικτικά:

«Είχαμε ένα τσούρμο καλοπροαίρετων ανθρώπων, που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, όπως πριν ένα αιώνα, δεν πήραν χαμπάρι, ότι ο κόσμος άλλαξε!».

«Χρεωκοπημένη» η αντίληψη, ότι ο Πούτιν θα έδινε χρήματα στην Ελλάδα. Μάλιστα έκανε λόγο για «5-6 γελοίους» που πίστευαν ότι οι «Ρώσοι ολιγάρχες θα έδιναν χρήματα για τη χώρα».

Οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα είναι γελοίοι, αναχρονιστικοί, αυτοαναφορικοί, άχρηστοι, ωστόσο… ακόμα τους αγαπά.

«Πριν το 2015 οι συνεργάτες του τον οδήγησαν στην κυβέρνηση. 2015 με ’19 τον οδήγησαν στην παραίτηση. 2019 με ’23 στις ήττες. Δηλαδή πράγματι ο Τσίπρας μας λέει ότι έχει ας πούμε, μία και μοναδική αδυναμία. Δεν επιλέγει καλά τους συνεργάτες του. Έχει δίκιο».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης είναι «πολύ καλός οικονομολόγος αλλά κάκιστος πολιτικός».

«Δεν είχε ένα πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, να πείσει και τους Ευρωπαίους. Δεν κατέθεσαν οι υπουργοί του ένα σχέδιο αναπτυξιακό».

Και είμαστε ακόμα μόλις τρεις μέρες από την κυκλοφορία του βιβλίου…

Διαβάστε επίσης

Νέα πυρά Κασσελάκη για Τσίπρα: «Τέτοια πολιτική αυτοκτονία δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναδεί» (Video)

Ιθάκη: Όταν ο Τσίπρας αντίκρισε τα Εξάρχεια γεμάτα από αφίσες του – «Εκανα μεταβολή και το έβαλα στα πόδια»

Έχει και ο Αντώναρος έτοιμο βιβλίο, αλλά… «δεν θέλω να προκαλέσω (για την ώρα) εγκεφαλικά»