search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 14:37
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 13:47

«Απασφάλισε» ο Καρανίκας κατά Τσίπρα: «Είχαμε ένα τσούρμο καλοπροαίρετων ανθρώπων, που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο»

26.11.2025 13:47
karanikas_tsipras_new

Κατά του Αλέξη Τσίπρα στράφηκε και ο πρώην σύμβουλός του στο Μέγαρο Μαξίμου, Νίκος Καρανίκας, προσθέτοντας κι αυτός τα… πυρά του στην… ομοβροντία κριτικής που δέχεται ο πρώην πρωθυπουργός για τα όσα γράφει στο βιβλίο του.

Μιλώντας στον ρ/σ STATUS FM, ο Νίκος Καρανίκας έκανε… εφ’ όλης της ύλης κριτική, τόσο στον Αλέξη Τσίπρα, όσο και στην κυβέρνησή του. Ενδεικτικά:

  • «Είχαμε ένα τσούρμο καλοπροαίρετων ανθρώπων, που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, όπως πριν ένα αιώνα, δεν πήραν χαμπάρι, ότι ο κόσμος άλλαξε!».
  • «Χρεωκοπημένη» η αντίληψη, ότι ο Πούτιν θα έδινε χρήματα στην Ελλάδα. Μάλιστα έκανε λόγο για «5-6 γελοίους» που πίστευαν ότι οι «Ρώσοι ολιγάρχες θα έδιναν χρήματα για τη χώρα».
  • Οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα είναι γελοίοι, αναχρονιστικοί, αυτοαναφορικοί, άχρηστοι, ωστόσο… ακόμα τους αγαπά.
  • «Πριν το 2015 οι συνεργάτες του τον οδήγησαν στην κυβέρνηση. 2015 με ’19 τον οδήγησαν στην παραίτηση. 2019 με ’23 στις ήττες. Δηλαδή πράγματι ο Τσίπρας μας λέει ότι έχει ας πούμε, μία και μοναδική αδυναμία. Δεν επιλέγει καλά τους συνεργάτες του. Έχει δίκιο».
  • Ο Γιάνης Βαρουφάκης είναι «πολύ καλός οικονομολόγος αλλά κάκιστος πολιτικός».
  • «Δεν είχε ένα πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης, να πείσει και τους Ευρωπαίους. Δεν κατέθεσαν οι υπουργοί του ένα σχέδιο αναπτυξιακό».

Και είμαστε ακόμα μόλις τρεις μέρες από την κυκλοφορία του βιβλίου…

Διαβάστε επίσης

Νέα πυρά Κασσελάκη για Τσίπρα: «Τέτοια πολιτική αυτοκτονία δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναδεί» (Video)

Ιθάκη: Όταν ο Τσίπρας αντίκρισε τα Εξάρχεια γεμάτα από αφίσες του – «Εκανα μεταβολή και το έβαλα στα πόδια»

Έχει και ο Αντώναρος έτοιμο βιβλίο, αλλά… «δεν θέλω να προκαλέσω (για την ώρα) εγκεφαλικά»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
driskoll_rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νέες αμερικανικές παραφωνίες – Ο Ντρίσκολ κάλεσε το Κίεβο να συνθηκολογήσει γιατί χάνει τον πόλεμο – Διαψεύδει ο Ρούμπιο

sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για τον τραυματισμό 12χρονου από κροτίδα σε σχολείο

patastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Το αμάρτημα της μητρός μου» στο θέατρο Ραντάρ

evropaiko koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε για το όριο των 16 ετών για τα social media

Award+Team+Photo
ΕΛΛΑΔΑ

Η Panther Racing του ΑΠΘ στην κορυφή του κόσμου – Πρωτιά στον διεθνή διαγωνισμό MotoStudent 2025 (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 14:36
driskoll_rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Νέες αμερικανικές παραφωνίες – Ο Ντρίσκολ κάλεσε το Κίεβο να συνθηκολογήσει γιατί χάνει τον πόλεμο – Διαψεύδει ο Ρούμπιο

sholeio
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο ανήλικους για τον τραυματισμό 12χρονου από κροτίδα σε σχολείο

patastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Το αμάρτημα της μητρός μου» στο θέατρο Ραντάρ

1 / 3