Fourlis: Αύξηση πωλήσεων και κερδών στο εννεάμηνο 2025 ενώ συνεχίζονται επενδύσεις και αναδιάρθρωση

Με θετικό πρόσημο κλείνει το εννεάμηνο του 2025 για τον όμιλο Fourlis, ο οποίος παρουσίασε αυξημένες πωλήσεις, βελτιωμένη κερδοφορία και συνέχισε τις κινήσεις αναδιάρθρωσης και επέκτασης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα ευρώ 430,7 εκατ., ενισχυμένα κατά 10,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Η αύξηση δεν ήταν γραμμική, αλλά ενισχύθηκε σημαντικά από το δεύτερο τρίμηνο και μετά, καταγράφοντας +13% στο Β΄ τρίμηνο και +15,1% στο Γ΄ τρίμηνο.

Στην κερδοφορία, τα αποτελέσματα παρέμειναν ανοδικά. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε ευρώ 9,2 εκατ., από ευρώ 2,2 εκατ. πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής ανήλθαν σε ευρώ 16,4 εκατ., αυξημένα κατά 36,8%. Το περιθώριο μικτού κέρδους παρουσίασε οριακή αλλά υπαρκτή βελτίωση, στο 47,1% από 46,2%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στο προϊοντικό μείγμα.

Στα αποτελέσματα επηρέασε και η αποενοποίηση της Trade Estates, μετά την πώληση ποσοστού 16%. Η εταιρεία παύει πλέον να υπολογίζεται ως θυγατρική και ενοποιείται με τη μέθοδο καθαρής θέσης. Η συνεισφορά της στα αποτελέσματα ανήλθε σε ευρώ 8,6 εκατ. για την περίοδο Φεβρουαρίου–Σεπτεμβρίου. Η συναλλαγή είχε συνολική λογιστική επίδραση ευρώ 6,3 εκατ., σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Οι επενδύσεις του ομίλου στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν στα ευρώ 16,6 εκατ., με σημαντικό μέρος τους να κατευθύνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διεύρυνση των δικτύων IKEA, INTERSPORT και Foot Locker.

Επιμέρους κλάδοι

Οικιακός Εξοπλισμός – IKEA: Οι πωλήσεις έφτασαν τα ευρώ 270,4 εκατ. (+5,1%). Το Γ΄ τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένο (+7,1%), ενώ η κερδοφορία έδειξε σημάδια σταδιακής επαναφοράς. Το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε σε 47,4%. Το EBIT διαμορφώθηκε σε ευρώ 18,9 εκατ., χαμηλότερα από πέρυσι, επηρεασμένο από προηγούμενες επενδύσεις.

Αθλητικά Είδη – INTERSPORT & Foot Locker: Ο κλάδος ήταν ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20,7% στα ευρώ 157,7 εκατ., με ρυθμό που συνεχώς επιταχύνεται: +6,1% στο Α΄ τρίμηνο, +22,1% στο Β΄ και +30,8% στο Γ΄ τρίμηνο. Το μικτό περιθώριο ανέβηκε στο 46,2%, ενώ το EBIT βελτιώθηκε στα ευρώ 4,2 εκατ. από ευρώ 1,1 εκατ.

Υγεία & Ευεξία: Μικρός αλλά αναπτυσσόμενος κλάδος, με έσοδα ευρώ 2,4 εκατ. έναντι ευρώ 1,6 εκατ. πέρυσι. Παραμένει ζημιογόνος, με λειτουργικές απώλειες ευρώ 1,5 εκατ., καθώς βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης.

Προοπτικές

Για το τέταρτο τρίμηνο, μέχρι και τις 22 Νοεμβρίου, οι πωλήσεις κινούνται αυξητικά:

• +6% συνολικά

• +1% στον οικιακό εξοπλισμό

• +17% στα αθλητικά είδη

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, οι προβλέψεις για το σύνολο της χρονιάς παραμένουν αμετάβλητες.

Η διοίκηση τονίζει ότι η επίδοση αντικατοπτρίζει την ανθεκτικότητα ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου και την πρόοδο στον μετασχηματισμό του ομίλου. Παράλληλα, η επέκταση των συνεργασιών, η ενίσχυση των δικτύων και οι επενδύσεις σε logistics και ψηφιακά συστήματα δημιουργούν βάση για συνέχεια της ανάπτυξης και στο 2026.

