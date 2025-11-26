Ισχυρή υπερκάλυψη στο πράσινο ομόλογο Πειραιώς, με ώθηση από αναβάθμιση MSCI σε AAA

Με ιδιαίτερα υψηλή δυναμική ολοκληρώθηκε η έκδοση του νέου πράσινου ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς, διάρκειας πέντε ετών και δυνατότητας ανάκλησης στο τέταρτο έτος. Η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς οι συνολικές προσφορές άγγιξαν τα 2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο των 500 εκατ. ευρώ περίπου κατά τέσσερις φορές.

Η μεγάλη συμμετοχή των επενδυτών επέτρεψε και σημαντική βελτίωση στην τιμολόγηση: το επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά στο 3,40%, δηλαδή 27 μονάδες βάσης χαμηλότερα από το αρχικό guidance. Σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας, ρόλο στην ισχυρή ανταπόκριση φαίνεται να έπαιξε και η πρόσφατη αναβάθμιση της Πειραιώς από τον MSCI σε επίπεδο «AAA» για τις επιδόσεις της σε ζητήματα ESG – την κορυφαία βαθμίδα του διεθνούς δείκτη.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή την ίδια ημέρα προχώρησαν σε εκδόσεις χρέους και μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι, γεγονός που κατένειμε τη ζήτηση από τους επενδυτές σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Παρά τις αυξημένες επιλογές, η ζήτηση για την έκδοση της Πειραιώς παρέμεινε εξαιρετικά ισχυρή.

Πρόκειται πιθανότατα για την τελευταία έκδοση MREL από ελληνική τράπεζα για το 2025, ολοκληρώνοντας τον κύκλο χρηματοδοτήσεων του κλάδου για τη χρονιά.

Η αναβάθμιση από τον MSCI θεωρείται κομβικής σημασίας. Η Πειραιώς έφτασε για πρώτη φορά στη βαθμίδα «AAA», κατακτώντας την υψηλότερη διάκριση διεθνώς για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Η εξέλιξη αυτή την καθιστά την πρώτη και μοναδική ελληνική εταιρεία που φτάνει σε αυτό το επίπεδο, ενώ μόλις το 18% των τραπεζών παγκοσμίως αξιολογούνται σήμερα με «AAA». Η πορεία αναβάθμισης της τράπεζας – από «BBB» στα τέλη του 2020 μέχρι τη σημερινή κορυφή – αντικατοπτρίζει τη στρατηγική ενίσχυση των επιδόσεών της σε περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση.

Ο δείκτης MSCI ESG αξιολογεί την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων σε διαχρονικούς κινδύνους ESG, κατατάσσοντάς τες από «CCC» έως «AAA» ανάλογα με το επιχειρηματικό τους μοντέλο και τις επιδόσεις τους στα κρίσιμα θέματα βιωσιμότητας.

