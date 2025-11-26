ΟΠΑΠ: Σταθερή άνοδος κερδών εννεαμήνου 2025 με ώθηση από Τζόκερ, online και ισχυρά GGR

Ανοδικά κινήθηκαν τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ στο εννεάμηνο του 2025, με την εταιρεία να εμφανίζει αύξηση κερδών, ενισχυμένα έσοδα προ εισφορών και ισχυρή ρευστότητα, παρά τη σημαντική άνοδο των λειτουργικών εξόδων. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €361,3 εκατ., ενισχυμένα κατά 6,3% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, η αύξηση υπολογίζεται στο 4,4%.

Κατά το γ’ τρίμηνο της χρονιάς, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €127,9 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 6,1% σε ετήσια βάση, παρά την αισθητή αύξηση των δαπανών. Ο οργανισμός αποδίδει την ισχυρή επίδοση εν μέρει στο μεγάλο τζακ ποτ του ΤΖΟΚΕΡ τον Αύγουστο, το οποίο – όπως τονίζεται – ήταν το μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού και συνέβαλε σε σημαντική προσέλευση παικτών τόσο στο δίκτυο πρακτορείων όσο και στις online πλατφόρμες.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) για το εννεάμηνο ανήλθαν σε €1,755,9 δισ., αυξημένα κατά 6,5%. Η άνοδος αποδίδεται τόσο στη δυναμική του retail δικτύου όσο και στην περαιτέρω ενίσχυση των online δραστηριοτήτων. Στο γ’ τρίμηνο, το GGR έφτασε τα €602,9 εκατ. (+6,6%), με τα αριθμολαχεία να πρωταγωνιστούν στις επιδόσεις.

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια ενισχύθηκε κατά 6,9% στα €740,4 εκατ., ενώ στο γ’ τρίμηνο έφτασε τα €253,4 εκατ. (+4,8%). Με την αύξηση των εσόδων και τα περιθώρια κέρδους να παραμένουν υψηλά, ο δείκτης μικτού κέρδους διατηρεί σταθερή εικόνα.

Στον αντίποδα, τα λειτουργικά έξοδα ανέβηκαν αισθητά. Στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν στα €339,8 εκατ. από €314,6 εκατ. (+8%), ενώ στο γ’ τρίμηνο η αύξηση έφτασε το 10,9%. Η εταιρεία σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην επέκταση του ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, καθώς και στην αύξηση λοιπών λειτουργικών εξόδων.

Τα EBITDA ανήλθαν σε €612,6 εκατ. στο εννεάμηνο (+4,4%). Στο γ’ τρίμηνο ο δείκτης διαμορφώθηκε στα €214,2 εκατ., παρουσιάζοντας οριακή αύξηση λόγω της επίδρασης των υψηλότερων εξόδων. Η εταιρεία διατηρεί πάντως ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με καθαρό δανεισμό €167,2 εκατ. και λόγο καθαρού δανεισμού προς LTM EBITDA στο 0,19x (0,23x με μισθώσεις).

Στη δήλωσή του, ο CEO του ΟΠΑΠ, Jan Karas, σημείωσε ότι ο οργανισμός «έχτισε πάνω στις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου», εστιάζοντας στην επίδραση του giga jackpot στο ΤΖΟΚΕΡ, το οποίο οδήγησε σε σημαντική αύξηση της παικτικής δραστηριότητας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των iGaming δραστηριοτήτων και στον εμπλουτισμό της πλατφόρμας iLottery με θεματικές loyalty δράσεις εμπνευσμένες από τη Formula 1.

Ο κ. Karas υπογραμμίζει ότι οι επιδόσεις του εννεαμήνου δημιουργούν βάσεις για επίτευξη των στόχων της χρονιάς και αποτελούν θετική αφετηρία για το 2026, χρονιά κατά την οποία ο οργανισμός θα λειτουργήσει υπό το brand της Allwyn. Η αλλαγή αυτή, όπως ο ίδιος αναφέρει, αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για νέες υπηρεσίες, μεγαλύτερη ψηφιακή ανάπτυξη και αναβαθμισμένη εμπειρία για τους παίκτες.

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, ο ΟΠΑΠ διατηρεί την εκτίμησή του ότι οι προβλέψεις για τη χρήση 2025 μπορούν να επιτευχθούν, παρά τις διακυμάνσεις στα έξοδα και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στον κλάδο του online gaming.

Διαβάστε επίσης:

Η Nexi για το μέλλον των πληρωμών: από το acquiring στα «οικοσυστήματα αξίας»

Νέα εποχή στη Comsys με τον Βαγγέλη Χατζηγεωργίου στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Factory Acceptance Tests της METLEN Technologies για τη φρεγάτα FDI Νο 5