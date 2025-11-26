search
ΠΕΜΠΤΗ 27.11.2025 01:38
26.11.2025 23:24

Ελλάδα στη ΓΣ ΟΗΕ: Σαφής δέσμευση για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

26.11.2025 23:24
Στην Υψηλού Επιπέδου συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για την αποτίμηση του Σχεδίου Δράσης του ΟΗΕ για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, η Ελλάδα επανέλαβε τη σταθερή της δέσμευση στην προστασία των θυμάτων και στη δίωξη των δραστών.

Στην ομιλία της, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά υπογράμμισε τη διασύνδεση μεταξύ της παράνομης διακίνησης μεταναστών, της καταναγκαστικής εργασίας και της εμπορίας για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, ανέδειξε την πολιτική και τη νομοθεσία της χώρας μας σχετικά με την προστασία ευάλωτων ομάδων από την εμπορία ανθρώπων και τη θυματοποίηση.

“Η εμπορία ανθρώπων ως μορφή σύγχρονης δουλείας δεν αποτελεί μόνο άμεση προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αλλά και κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών αξιών της κοινωνίας μας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα επιβεβαιώνει την αταλάντευτη δέσμευση της για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, τη δίωξη των δραστών και την προστασία των θυμάτων αυτών των ειδεχθών πράξεων” ανέφερε η κ. Μπαλτά.

Campbell’s
ΚΟΣΜΟΣ

Η εταιρεία Campbell’s απέλυσε στέλεχος για ρατσιστικά σχόλια και επειδή χαρακτήρισε τα προϊόντα «τροφή για φτωχούς»

hong kong
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 44 νεκροί από πυρκαγιά σε πολυώροφα κτίρια στο Χονγκ Κονγκ – 300 άνθρωποι αγνοούνται (Photos/Video)

us venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, λέει ο γενικός εισαγγελέας Σάαμπ

traump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκλείει τη Νότια Αφρική από τη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι το 2026

mbappe osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League, Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Οι ερυθρόλευκοι πάλεψαν με το «θηρίο», αλλά έπεσαν πάνω στον απίθανο Mπαπέ που πέτυχε καρέ (Videos)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

trapeza
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) οι επόμενες πληρωμές - Ποιοι θα δουν χρήματα στα ATM

