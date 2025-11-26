search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 14:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 12:44

Κύπρος και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία για οριοθέτηση ΑΟΖ και ηλεκτρική διασύνδεση

26.11.2025 12:44
christodoulidis

Σε μία ιστορική συμφωνία προχώρησαν σήμερα (26/11) Κύπρος και Λίβανος.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ,  όπως ανακοίνωσε η λιβανέζικη προεδρία, ανοίγοντας το δρόμο για πιθανή εξερεύνηση ενέργειας στο μέλλον.

Η συμφωνία βρισκόταν σε εκκρεμότητα από το 2007 και δεν προχωρούσε λόγω των παρεμβάσεων από πλευράς Τουρκίας προς τις κυβερνήσεις του Λιβάνου.

Υπεγράφη παράλληλα και δεύτερη συμφωνία που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στις δύο χώρες, από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τoν ομόλογό του Τζοτζέφ Αούν.

Διαβάστε επίσης:

Τουλάχιστον 4 νεκροί και πολλοί εγκλωβισμένοι από τη φωτιά σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ (Live/Photos/Video)

«Δασκάλα της χρονιάς» στις ΗΠΑ καταγράφηκε να δέρνει άγρια τον γιο της – Τον χτύπησε πάνω από 20 φορές με ζώνη – Σοκαριστικό βίντεο

Ζορντάν Μπαρντελά: Πέταξαν αλεύρι στο ακροδεξιό πουλέν της Λε Πεν (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
provata_1907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινή 10 ως 18 μήνες με αναστολή στους 14 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις

vinylio_antenna
MEDIA

ΑΝΤ1: Ντεμπούτο για τη σεζόν κάνει το «VINYΛΙΟ» σήμερα (26/11)

nikos_marantzidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαραντζίδης: Προάγγελος νέου κόμματος το βιβλίο Τσίπρα – Δεν υπάρχει σενάριο συνομοσπονδίας, ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς έχει κλείσει

fotini-pipili–new
MEDIA

Φωτεινή Πιπιλή για τους «haters» στα social media – «Απαντώ, τους στέλνω αδιάβαστους και μετά τους μπλοκάρω» (Video)

karanikas_tsipras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Απασφάλισε» ο Καρανίκας κατά Τσίπρα: «Είχαμε ένα τσούρμο καλοπροαίρετων ανθρώπων, που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 14:14
provata_1907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινή 10 ως 18 μήνες με αναστολή στους 14 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις

vinylio_antenna
MEDIA

ΑΝΤ1: Ντεμπούτο για τη σεζόν κάνει το «VINYΛΙΟ» σήμερα (26/11)

nikos_marantzidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαραντζίδης: Προάγγελος νέου κόμματος το βιβλίο Τσίπρα – Δεν υπάρχει σενάριο συνομοσπονδίας, ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς έχει κλείσει

1 / 3