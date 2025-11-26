Κύπρος και Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία για οριοθέτηση ΑΟΖ και ηλεκτρική διασύνδεση

Σε μία ιστορική συμφωνία προχώρησαν σήμερα (26/11) Κύπρος και Λίβανος.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ, όπως ανακοίνωσε η λιβανέζικη προεδρία, ανοίγοντας το δρόμο για πιθανή εξερεύνηση ενέργειας στο μέλλον.

Η συμφωνία βρισκόταν σε εκκρεμότητα από το 2007 και δεν προχωρούσε λόγω των παρεμβάσεων από πλευράς Τουρκίας προς τις κυβερνήσεις του Λιβάνου.

Υπεγράφη παράλληλα και δεύτερη συμφωνία που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στις δύο χώρες, από τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τoν ομόλογό του Τζοτζέφ Αούν.

