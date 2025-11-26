search
26.11.2025 21:10

Νέοι ιδιοκτήτες για τη βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική – Έδωσαν 2,2 εκατ. ευρώ (Video)

26.11.2025 21:10
vefa topontiki

Σε νέους ιδιοκτήτες πέρασε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική, με το πολυτελές ακίνητο να αλλάζει χέρια έναν χρόνο μετά τον θάνατο της γνωστής μαγείρισσας.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Super Κατερίνα» η βίλα αγοράστηκε από ένα ζευγάρι από τη Βουλγαρία, που, προκειμένου να την αποκτήσει, διέθεσε το αστρονομικό ποσό των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι νέοι ιδιοκτήτες είναι ο Νικολάι Κοστόφ, φαρμακοβιομήχανος και ιδρυτής μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, και η σύζυγός του, φαρμακοποιός, με τους δύο τους να διαμένουν μόνιμα στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Σε απόσπασμα της εκπομπής του Alpha την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου προβλήθηκαν και φωτογραφίες του ζευγαριού στη βίλα.

Πώς τίμησαν οι νέοι αγοραστές τη μνήμη της Βέφας Αλεξιάδου

Υπενθυμίζεται ότι η Βέφα Αλεξιάδου έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου του 2024 σε ηλικία 91 ετών. Έναν χρόνο μετά τον θάνατό της, η κατοικία όπου έζησε τα τελευταία της χρόνια, πέρασε σε νέα χέρια, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η μεταβίβαση του ακινήτου ολοκληρώθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Οι νέοι ιδιοκτήτες έχουν κάνει μερική ανακαίνιση στο σπίτι, διατηρώντας όμως κάποια έπιπλα της εκλιπούσας, καθώς και την αισθητική της.

Σύμφωνα, μάλιστα, με το ρεπορτάζ του «Super Κατερίνα», όταν το ζευγάρι ενημερώθηκε για την ιστορία της Βέφας Αλεξιάδου, ένιωσε μεγάλο σεβασμό και θέλησε να την τιμήσει, και για αυτόν το λόγο αποφάσισαν να στήσουν μια τιμητική πλακέτα στη μνήμη της.

