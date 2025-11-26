Πειραιώς: Τουλάχιστον 200.000 χρυσές λίρες αλλάζουν χέρια κάθε χρόνο στην Ελλάδα – Παραγωγή χρυσής λίρας με ανάγλυφο ελληνικό ιδιόσημο

Στα 5 δισ. ευρώ υπολογίζεται η αξία του χρυσού που έχουν οι Έλληνες στην κατοχή τους είτε σε νομίσματα είτε σε ράβδους που ισοδυναμεί με 2%-3% των καταθέσεων.

Οι χρυσές λίρες Αγγλίας που πωλούνται και αγοράζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα αριθμούν περί τις 200.000 καθώς φαίνεται ότι πολλοί Έλληνες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το χρυσό, ως «ασφάλεια» για κάποιες από τις οικονομίες τους.

Οι πραγματικές αγοραπωλησίες όμως είναι πολύ περισσότερες καθώς οι 200.000 αφορούν μόνο στη λεγόμενη «λευκή» αγορά δηλαδή, σε αυτές που γίνονται μόνο μέσω τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όμως υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι συναλλαγών σε χρυσό που πραγματοποιείται στη «γκρίζα» αγορά, μεταξύ ιδιωτών ή άλλων «καταστημάτων» που δεν καταγράφεται και το οποίο πολλές φορές ενέχει κινδύνους για όσους το χρησιμοποιούν.

Πάντως το 60% των συναλλαγών που γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος αφορούν σε πώληση των χρυσών λιρών από τους πολίτες προς τις τράπεζες και μόνο το 40% σε πώληση από τις τράπεζες προς τους πελάτες. Δηλαδή η «ρευστοποίηση» χρυσών λιρών είναι μεγαλύτερη από ότι η αγορά νέων για επένδυση.

Αυτό δείχνει ότι οι Έλληνες περισσότερο πουλάνε λίρες, παρά αγοράζουν προφανώς για να καλύψουν κάποιες ανάγκες της καθημερινότητας.

Τα νούμερα αυτά κατατάσσουν την Ελλάδα σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης σε ότι αφορά τις συναλλαγές χρυσών λιρών, καθώς στις περισσότερες χώρες όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, όσοι επενδύουν σε φυσικό χρυσό προτιμούν τη χρήση ράβδων.

Γενικότερα η Χρυσή Λίρα αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς στην Ελλάδα, ως μέσο διατήρησης αξίας και ως στοιχείο πολιτιστικής παράδοσης.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς ο χρυσός αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική της πορεία και αυτό θα συμβεί για 2 κυρίους λόγους:

Επειδή η ενεργειακή μετάβαση που γίνεται με κύριο εργαλείο το AI δημιουργεί μεγάλη ζήτηση σε παροχή ενέργειας

Επειδή τα κράτη λόγω της πανδημίας έχουν υπερδανειστεί και ο πληθωρισμός είναι στα λογικά επίπεδα του 2%-3%, αυτό δημιουργεί ισχυρή ζήτηση σε χρυσό καθώς (τα κράτη) προσπαθούν να αυξήσουν τα αποθέματα τους στο πολύτιμο μέταλλο από 10% σε 20%.

Δηλαδή ο χρυσός λειτουργεί αυτή την περίοδο ως «εξισορροπιστής» των επενδυτικών χαροτφυλακίων.

Από το περίπου 2% που βρίσκεται σήμερα στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια αναμένεται να αυξηθεί, ενώ σε πολλές οικονομίες χωρών που είναι «συγγενείς» με την Κίνα παρατηρείται το φαινόμενο της «αποδολαριοποίησης» μέσω του χρυσού.

Παραγωγή χρυσής λίρας με ανάγλυφο ελληνικό ιδιόσημο

Τα στοιχεία αυτά παρατέθηκαν στο πλαίσιο παρουσίασης της συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς με το Βασιλικό Νομισματοκοπείο (The Royal Mint), επίσημος φορέας παραγωγής νομισμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, για την έναρξη διάθεσης περιορισμένης παραγωγής Χρυσής Λίρας με το ανάγλυφο διακριτικό ιδιόσημο «ΕΛ».

Το νόμισμα είναι καθαρότητας 22 καρατίων, φέρει την προτομή της Α.Μ. Βασιλιά Καρόλου Γ΄, καθώς και την εμβληματική μορφή του έφιππου Αγίου Γεωργίου που κατατροπώνει τον δράκoντα.

Το ιδιόσημο «ΕΛ» (από την ΕΛΛΑΔΑ) σηματοδοτεί την πρώτη Χρυσή Λίρα που ενσωματώνει σύμβολο αφιερωμένο στην χώρα μας. Με περιορισμένη παραγωγή 15.000 νομισμάτων, η έκδοση αυτή γιορτάζει τη 15ετή συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς με το The Royal Mint. Το νόμισμα θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω της Τράπεζας Πειραιώς και θα προσφέρεται σε ειδική συσκευασία ασφαλείας με τα λογότυπα των δύο οργανισμών, συνδυάζοντας την ελληνική κληρονομιά με το διαχρονικό κύρος της Χρυσής Λίρας.

Ένας Ιστορικός Δεσμός, μια Στρατηγική Συνεργασία

Για περισσότερο από είκοσι χρόνια, η Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνιστεί στην ελληνική αγορά επενδυτικού χρυσού, με αιχμή τη 15ετή συνεργασία της με το The Royal Mint, διατηρώντας ζωντανή την κληρονομιά της Χρυσής Λίρας στην χώρα. Mία σχέση που έχει καταστήσει την Πειραιώς έναν από τους σημαντικότερους θεσμικούς διανομείς Χρυσών Λιρών στην Ευρώπη.

“Η Χρυσή Λίρα είναι το πιο αναγνωρισμένο χρυσό νόμισμα παγκοσμίως, φημισμένο για την απαράμιλλη ακρίβεια, την εξαιρετική δεξιοτεχνία και τον διαχρονικό σχεδιασμό του”, δήλωσε ο Nick Bowkett, Global Head of Growth at The Royal Mint. “Αυτή η επετειακή έκδοση με το ιδιόσημο «ΕΛ» αναγνωρίζει τη βαθιά σχέση της Ελλάδας με τη Χρυσή Λίρα και γιορτάζει τους στενούς δεσμούς μας με την Τράπεζα Πειραιώς”.

“Αυτή η μοναδική Χρυσή Λίρα αποτελεί την επιτομή της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με το The Royal Mint, βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στις κοινές μας αξίες” δήλωσε ο Αθανάσιος Αρβανίτης, επικεφαλής του Piraeus Financial Markets (PFM) της Πειραιώς. “Το ιδιόσημο «ΕΛ» δεν αποτελεί μόνο φόρο τιμής στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε κορυφαίες υπηρεσίες στην αγορά του επενδυτικού χρυσού. Είμαστε υπερήφανοι που διαθέτουμε αυτή την ιστορική έκδοση στους πελάτες μας· το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ δύο οργανισμών. Η επετειακή Χρυσή Λίρα με το ιδιόσημο «ΕΛ» είναι κάτι παραπάνω από χρυσός, είναι ιστορία, πολιτισμός και αξία, που μπορείτε να κρατήσετε στα χέρια σας”.

Σχετικά με το The Royal Mint

Το The Royal Mint, με ιστορία που εκτείνεται σε περισσότερα από 1.100 χρόνια, είναι μια από τις παλαιότερες εταιρείες της Βρετανίας και ο μοναδικός παραγωγός Χρυσών Λιρών. Σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο κατασκευαστή νομισμάτων και προϊόντων πολύτιμων μετάλλων για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις διεθνείς αγορές.

