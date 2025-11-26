search
26.11.2025 23:34

Συμφωνία της Ουκρανίας με το ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας, ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων

26.11.2025 23:34
eu_ukraine_new

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Κίεβο σχετικά με ένα νέο τετραετές πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, ύψους 8,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την υποστήριξη «μιας σειράς μακροοικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» που αποσκοπούν στην σταθεροποίηση της οικονομίας της χώρας η οποία έχει πληγεί από τον πόλεμο.

Αυτή η νέα συμφωνία, η οποία απομένει να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ, θα αντικαταστήσει προηγούμενο πρόγραμμα – ύψους άνω των 15 δισεκ. δολαρίων – που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2023, στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου διεθνούς πακέτου οικονομικής βοήθειας ύψους 122 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία με το ΔΝΤ καταδεικνύει την ανθεκτικότητα της ουκρανικής οικονομίας, παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή, δήλωσε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο, η οποία δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Campbell’s
ΚΟΣΜΟΣ

Η εταιρεία Campbell’s απέλυσε στέλεχος για ρατσιστικά σχόλια και επειδή χαρακτήρισε τα προϊόντα «τροφή για φτωχούς»

hong kong
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 44 νεκροί από πυρκαγιά σε πολυώροφα κτίρια στο Χονγκ Κονγκ – 300 άνθρωποι αγνοούνται (Photos/Video)

us venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, λέει ο γενικός εισαγγελέας Σάαμπ

traump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκλείει τη Νότια Αφρική από τη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι το 2026

mbappe osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League, Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Οι ερυθρόλευκοι πάλεψαν με το «θηρίο», αλλά έπεσαν πάνω στον απίθανο Mπαπέ που πέτυχε καρέ (Videos)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

trapeza
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) οι επόμενες πληρωμές - Ποιοι θα δουν χρήματα στα ATM

