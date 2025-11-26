search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 14:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 12:10

Συναγερμός στον Έβρο – Εξαφάνιση 23χρονου από την Ορεστιάδα

26.11.2025 12:10
peripoliko_elas_astynomia

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ενός 23χρονου από την περιοχή του σταθμού ΚΤΕΛ στην Ορεστιάδα Έβρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμμής Ζωής, ο Taner Balat, εξαφανίστηκε στις 9 Οκτωβρίου 2025. Έχει μαύρα πυκνά μαλλιά, μούσι, μουστάκι, σκούρα καστανά μάτια, ύψος 1,80μ και είναι αδύνατος. Φέρει τατουάζ, στο αριστερό του χέρι στον αντίχειρα και τον δείκτη μία κορώνα και στον αριστερό του ώμο ένα γεράκι.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν με τρείς λευκές ρίγες στα μανίκια, τζιν παντελόνι χρώματος μαύρου και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.

Η ζωή του πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Διαβάστε επίσης:

Σαλαμίνα: Προθεσμία πήρε η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της, τα λάθη που την «πρόδωσαν»

Ελικοδρόμιο δίπλα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων – Αποκαλυπτικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Λάρισα: Ένα… πουλί προκάλεσε το πρωινό μπλακ άουτ, επανήλθε η ηλεκτροδότηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
provata_1907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινή 10 ως 18 μήνες με αναστολή στους 14 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις

vinylio_antenna
MEDIA

ΑΝΤ1: Ντεμπούτο για τη σεζόν κάνει το «VINYΛΙΟ» σήμερα (26/11)

nikos_marantzidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαραντζίδης: Προάγγελος νέου κόμματος το βιβλίο Τσίπρα – Δεν υπάρχει σενάριο συνομοσπονδίας, ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς έχει κλείσει

fotini-pipili–new
MEDIA

Φωτεινή Πιπιλή για τους «haters» στα social media – «Απαντώ, τους στέλνω αδιάβαστους και μετά τους μπλοκάρω» (Video)

karanikas_tsipras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Απασφάλισε» ο Καρανίκας κατά Τσίπρα: «Είχαμε ένα τσούρμο καλοπροαίρετων ανθρώπων, που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 14:10
provata_1907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινή 10 ως 18 μήνες με αναστολή στους 14 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις

vinylio_antenna
MEDIA

ΑΝΤ1: Ντεμπούτο για τη σεζόν κάνει το «VINYΛΙΟ» σήμερα (26/11)

nikos_marantzidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαραντζίδης: Προάγγελος νέου κόμματος το βιβλίο Τσίπρα – Δεν υπάρχει σενάριο συνομοσπονδίας, ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς έχει κλείσει

1 / 3