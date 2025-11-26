Σκληρή κριτική από Παρασκευαΐδη: Το ΠΑΣΟΚ πληρώνει την αδράνειά του, το συνέδριο να αποφασίσει για τις συνεργασίες

Σκληρή κριτική στην οργανωτική πορεία του ΠΑΣΟΚ άσκησε ο βουλευτής του κόμματος, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τονίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ πληρώνει την αδράνειά του» και καλώντας να χαραχθεί μια ξεκάθαρη πολιτική στο Συνέδριο και να ανοίξει ο δρόμος για συνεργασίες.

«Η βελόνα του ΠΑΣΟΚ παραμένει κολλημένη για λόγους αδράνειας. Με αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να είναι πάνω από 20%, αλλά φταίει η οργανωτική του πορεία… Ενώ κάναμε εκλογές τον Οκτώβριο, ύστερα από 9 μήνες, ορίστηκε η Οργανωτική Επιτροπή για το συνέδριο… Έπρεπε να προχωρήσουμε με πολύ πιο γρήγορα βήματα. Έπρεπε να προχωρήσει σε νομαρχιακές. Ο κόσμος με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ήθελε να έρθει σε εμάς. Δεν ανοίχθηκε το κόμμα στο λαό μετά την εκλογή του πρόεδρου μας. Δεν λειτουργεί το κόμμα όπως θα έπρεπε να λειτουργεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παρασκευαΐδης μιλώντας στον Αθήνα 984.

«Το Συνέδριο θα αναδείξει τις δυνατότητες συνεργασίας με άλλα κόμματα»

«Το Συνέδριο θα πρέπει να αναδείξει τα προβλήματα και να χαράξει την πολιτική πορεία του ΠΑΣΟΚ, καθώς και τις δυνατότητες συνεργασίας με άλλα κόμματα. Έχουμε πάρει απόφαση για αυτόνομη πορεία. Για να αλλάξει αυτή η πορεία πρέπει να γίνει συνέδριο ή κεντρική επιτροπή ώστε να συζητηθούν όλα αυτά. Αλλά δεν έχει γίνει τίποτα», τόνισε ο ίδιος, δείχνοντας πάντως να συμφωνεί με τη θέση που έχει εκφράσει ο Χάρης Δούκας ότι πρέπει το συνέδριο να αποφασίσει επί του θέματος των συνεργασιών. Ο δήμαρχος Αθηναίων έχει προτείνει να αποκλειστεί η συνεργασία με τη ΝΔ σε κάθε περίπτωση.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης ρωτήθηκε και για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, με τον ίδιο να αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «ο λαός και ο ιστορικός του μέλλοντος θα τον κρίνει»

«Πολιτικό πρόσωπο είναι, είχε όλο το δικαίωμα να το γράψει. Η κίνηση αυτή μπορεί να αποτελεί προσπάθεια να εξομολογηθεί στο λαό και να κάνει μια νέα εκκίνηση, είναι δικαίωμά του. Ο λαός και ο ιστορικός του μέλλοντος θα τον κρίνει», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παρασκευαΐδης.

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Kαμία μεταβίβαση στον γιο του Ξυλούρη – Στοχοποιήθηκα για πολιτικούς λόγους, κατέθεσε ο Λάμπρος Αντωνόπουλος

Μητσοτάκης: Έντονο το αποτύπωμα του τουρισμού στην οικονομία – Στόχος η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου

Ο Τσίπρας έστειλε την «Ιθάκη» στην Μπακογιάννη με ιδιόχειρη αφιέρωση