«Το αμάρτημα της μητρός μου» στο θέατρο Ραντάρ

«Το αμάρτημα της μητρός μου», ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κοινό στο θέατρο Ραντάρ.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί για δεκαέξι μόνο παραστάσεις, κάθε Δευτέρα και Τρίτη μέχρι την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου.

Πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διήγημα με ψυχογραφικό χαρακτήρα που καταφέρνει να ξεπεράσει τα στενά όρια της ηθογραφίας, εισδύοντας στα ψυχικά κίνητρα των πρωταγωνιστών. Ο Βιζυηνός πρωτοπορεί, καθώς είναι η πρώτη φορά στην ελληνική διηγηματογραφία που ανοίγει ο κόσμος της ψυχής. Ο κόσμος της συνείδησης και του εσωτερικού προβληματισμού…

Το μικρό αυτό αριστούργημα με αυτοβιογραφικά στοιχεία πρωτοδημοσιεύτηκε το 1883, μεταφρασμένο στα γαλλικά στη Nouvelle Revue [Νέα Επιθεώρηση], συνδυάζοντας τη ρέουσα και συναρπαστική αφήγηση με τους ζωντανούς διαλόγους, το μυστήριο με την αγωνία, αλλά και το αίνιγμα που πλανάται ήδη από το άκουσμα και μόνο, του τίτλου του έργου.

Υπόθεση

Η ιστορία ξεκινά από τα παιδικά χρόνια του αφηγητή – Γιωργή, που σημαδεύονται από την αρρώστια της αδελφής του Αννιώς και τον απελπισμένο αλλά μάταιο αγώνα της μητέρας του να σώσει από το θάνατο, το ασθενικό της κορίτσι. Οι ενοχές της απώλειας ακολούθως, την ωθούν σε δύο αλλεπάλληλες υιοθεσίες νέων κοριτσιών, που γίνονται όμως αιτία να παραμεληθούν τα άλλα τρία ορφανά από πατέρα αγόρια της, και να στερηθούν την μητρική φροντίδα. Όταν μεγαλώνουν και γίνονται πλέον άνδρες, εξακολουθούν να μην μπορούν να κατανοήσουν αυτήν την άστοχη εμμονή, της μητέρας τους. Όταν μετά από χρόνια, επιστρέφει από τις σπουδές του στη Γερμανία, ο Γιωργής , έρχεται σε αντίθεση με την μητέρα του ως προς την διατήρηση της δεύτερης ψυχοκόρης της, γεγονός που την οδηγεί στην απόφαση, να του αποκαλύψει το τραγικό μυστικό της.

Συντελεστές

Συγγραφέας: : Γεώργιος Βιζυηνός

: Γεώργιος Βιζυηνός Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος Μουσική: Θοδωρής Οικονόμου

Θοδωρής Οικονόμου Σκηνικά/ Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Επί σκηνής: Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

