Τα Μαγικά Χριστούγεννα του Πινόκιο επιστρέφουν στο Christmas Theater (Photos)

Η παράσταση που έκλεψε τις καρδιές μικρών και μεγάλων τα περσινά Χριστούγεννα, επιστρέφει στο Christmas Theater για να χαρίσει ξανά στιγμές συγκίνησης, θαυμασμού και χριστουγεννιάτικης μαγείας.

Η φαντασμαγορική παραγωγή «Τα Μαγικά Χριστούγεννα του Πινόκιο», σε σκηνοθεσία του πολυτάλαντου Φωκά Ευαγγελινού, ζωντανεύει έναν παραμυθένιο κόσμο, γεμάτο φως, όνειρα και εντυπωσιακές εικόνες που κόβουν την ανάσα. Μέσα από μία υπερπαραγωγή υψηλών προδιαγραφών, με μοναδικά σκηνικά, λαμπερά κοστούμια, μαγικές μελωδίες και χορογραφίες γεμάτες φαντασία, το διαχρονικό παραμύθι του Πινόκιο αποκτά νέα πνοή και υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό–παιδιά και ενήλικες–σε μια συναρπαστική περιπέτεια γεμάτη συναισθήματα, ανατροπές και ένα… χριστουγεννιάτικο θαύμα!

Η παράσταση, σε κείμενο – στίχους του Στράτου Λύκου, με τη συμμετοχή 40 ταλαντούχων ηθοποιών και χορευτών επί σκηνής, θα είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία για τους θεατές. Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο συνθέτης Αντώνης Σκόκος. Τα εντυπωσιακά σκηνικά του Μανόλη Παντελιδάκη, τα θεαματικά κοστούμια της Ιωάννας Τσάμη, το υπέροχο video art του Παντελή Μάκκα, καθώς και ο ιδιαίτερος σχεδιασμός φωτισμών του Γιώργου Τέλλου δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα που θα σαγηνεύσει τις αισθήσεις και φτιάχνει το τέλειο σκηνικό για τις γιορτές.

Η παραγωγή, γεμάτη χρώμα και μαγεία, είναι ένα φαντασμαγορικό μιούζικαλ που ενώνει τη δύναμη της θέλησης με τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ένα ταξίδι σε κόσμους πέρα από κάθε φαντασία, που ξεκινά από τις μυρωδιές της Ανατολής και φτάνει μέχρι τα μυστικά του βυθού. Από τα βάθη της ζούγκλας μέχρι την τρομακτική χώρα του Halloween, το κοινό θα ζήσει μια εμπειρία γεμάτη γέλιο, τραγούδι και απρόσμενες συναντήσεις με αγαπημένους ήρωες.

Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που -αν μη τι άλλο- αποδεικνύει πως, κάθε Χριστούγεννα τα παραμύθια μπορούν να γίνουν πραγματικότητα!

Διαβάστε επίσης:

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη: «Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» (Video)

Μαίρη Χατζηπαύλου: Ξεσπά η εκπρόσωπος της Ελλάδας στα Miss Universe – «Δέχτηκα κύμα μίσους και εμπάθειας» (Video)

Madwalk 2025: Πώς η Ρία Ελληνίδου πήρε τη θέση της Δήμητρας Ματσούκα (Video)