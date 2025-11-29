Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

Παράνομο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών εντόπισαν στην Ιπποκράτειο Πολιτεία στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού οι επικεφαλής του οποίου φέρονται να λάμβαναν «ταρίφα» μέχρι και 1.400 ευρώ το μήνα ανά άτομο.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο άτομα 46 και 44 ετών, με τον πρώτο να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιο αδίκημα.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως το κέντρο λειτουργούσε δίχως άδεια, ενώ εντός αυτού εντοπίστηκαν 15 άτομα.

Από τη μεριά του ο 46χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως πρόκειται απλά για φιλοξενούμενους.

