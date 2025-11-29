search
29.11.2025 13:45

Τηλεθέαση Παρασκευής: Ανατροπή στη late night ζώνη – Ο Λαμπρόπουλος …έκλεψε την πρωτιά από τη Νικολούλη

29.11.2025 13:45
lampropoulos

Με μία μεγάλη ανατροπή έκλεισε η εβδομάδα στην τηλεόραση, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, στη late night της Παρασκευής 28/11, τα σκήπτρα δόθηκαν στον Φάνη Λαμπρόπουλο, ο οποίος ξεπέρασε την Αγγελική Νικολούλη.

Η εκπομπή του ΣΚΑΪ, Στην αγκαλιά του Φάνη, σημείωσε 11,8% στο δυναμικό κοινό, ενώ το Φως στο τούνελ, το οποίο συνήθως παίζει… μόνο του, ήρθε δεύτερο με 11,5%.

Τα πράγματα στο σύνολο ήταν αντίθετα, καθώς η εκπομπή του Mega σημείωσε 14,4% και αυτή του Φάνη Λαμπρόπουλου 13,7%.

