Τηλεθέαση Παρασκευής: Ανατροπή στη late night ζώνη – Ο Λαμπρόπουλος …έκλεψε την πρωτιά από τη Νικολούλη

Με μία μεγάλη ανατροπή έκλεισε η εβδομάδα στην τηλεόραση, σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης.
Συγκεκριμένα, στη late night της Παρασκευής 28/11, τα σκήπτρα δόθηκαν στον Φάνη Λαμπρόπουλο, ο οποίος ξεπέρασε την Αγγελική Νικολούλη.
Η εκπομπή του ΣΚΑΪ, Στην αγκαλιά του Φάνη, σημείωσε 11,8% στο δυναμικό κοινό, ενώ το Φως στο τούνελ, το οποίο συνήθως παίζει… μόνο του, ήρθε δεύτερο με 11,5%.
Τα πράγματα στο σύνολο ήταν αντίθετα, καθώς η εκπομπή του Mega σημείωσε 14,4% και αυτή του Φάνη Λαμπρόπουλου 13,7%.
