29.11.2025 15:07

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» – H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

29.11.2025 15:07
dimos-verikios-new

Για τον Γιώργο Λιάγκα και για τον Κώστα Τσουρό μίλησε στο «Ραντεβού το ΣΚ» ο Δήμος Βερύκιος.

«Τα δέκα λεπτά που μου δίνουν στο Happy Day είναι πολλά. Είμαι αεροπόρος στην τηλεόραση, χτυπάω και φεύγω», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος.

«Μου δόθηκε αρκετές φορές η ευκαιρία να είμαι κεντρικός παρουσιαστής, αλλά πάντα έλεγα όχι, δεν κάνω εγώ γι’ αυτό. Δεν μπορώ να γεμίσω τηλεοπτικό χρόνο, λέω αυτά που θέλω να πω και μετά το βουλώνω», πρόσθεσε.

«Ο Κώστας Τσουρός αυτό που ήταν να πετύχει, το πέτυχε, να ασχολούνται όλοι μαζί του. Η συνήθεια είναι μεγάλη δύναμη, γι’ αυτό δεν φεύγω από τον Alpha. Δεν έχω ακούσει αν ο Alpha διεκδικεί τον Γιώργο Λιάγκα, στον ΑΝΤ1 τον εκτιμούν και τον σέβονται», είπε.

