Λάλας για σύγκριση Τσίπρα με Ανδρέα Παπανδρέου: «Τα σπουδαία πράγματα δεν αντιγράφονται»

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε, το πρωί του Σαββάτου, ο Θανάσης Λάλας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

Ο γνωστός δημοσιογράφος είπε πως η «Ιθάκη», το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού «διαβάζεται πολύ εύκολα», τονίζοντας πως αποτελεί το μοναδικό best seller γραμμένο από Έλληνα πολιτικό.

Μάλιστα, έκανε και μία σύγκριση με άλλες αντίστοιχες προσπάθειες, αποκαλύπτοντας πως το βιβλίο του Κώστα Σημίτη «δεν ξεπέρασε τα 1.500 αντίτυπα».

Συνεχίζοντας, ο Θανάσης Λάλας υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πέτυχε απόλυτα τον στόχο του: «να συζητηθεί και να κριτικαριστεί το βιβλίο».

Για τις αναφορές Τσίπρα σε Κασσελάκη, ο δημοσιογράφος σημείωσε πως δεν θεωρεί ότι ο Τσίπρας υπήρξε προσβλητικός, αναφέροντας πως «όλα αυτά τα πρόσωπα είναι δημόσια», και όχι «κρυφά».

Κληθείς να σχολιάσει, τέλος, αν ο Τσίπρας μπορεί να συγκριθεί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Θανάσης Λάλας απάντησε: «Τα σπουδαία πράγματα δεν αντιγράφονται».

