Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ – Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

Σε ένα πρωτοφανές σκηνικό κρίσης οδηγείται η Eurovision 2026, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάιο στην Βιέννη, καθώς μετά τη δεδομένη αποχώρηση της Ισπανίας εάν συμμετάσχει το Ισραήλ και την αμφιλεγόμενη προσπάθεια της EBU να παρουσιάσει νέα μέτρα «διαφάνειας» στην ψηφοφορία – μέτρα που δεν έπεισαν σχεδόν κανέναν – ο θεσμός κλυδωνίζεται όσο ποτέ άλλοτε.

Με τις αντιδράσεις να πολλαπλασιάζονται και τις πολιτικές πιέσεις να ξεπερνούν πλέον το όριο αντοχής του διαγωνισμού, πολλοί μιλούν ανοιχτά για τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της Eurovision, με ορισμένους να κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανή κατάρρευση.

Η απόφαση της Ισπανίας: Θα ακολουθήσει και η Ισλανδία;

Η RTVE, η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ισπανίας έπειτα από απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, ανακοίνωσε στην Βουλή ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στην Eurovision 2026 εφόσον το Ισραήλ παραμείνει στους διαγωνιζόμενους. Η στάση αυτή δεν αλλάζει ούτε με τις τροποποιήσεις κανονισμών που επιχειρεί να προωθήσει η EBU, οι οποίες για την Ισπανία δεν αγγίζουν τον πυρήνα του προβλήματος.

Το ισπανικό δίκτυο υπογραμμίζει πως η παρουσία του Ισραήλ δημιουργεί σοβαρά ηθικά και πολιτικά ζητήματα, ιδιαίτερα υπό το βάρος των διεθνών καταγγελιών και της οργής που έχει προκαλέσει η κατάσταση στη Γάζα. Για την Ισπανία, η συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό που φιλοξενεί μια χώρα εν μέσω τόσο έντονης παγκόσμιας κατακραυγής είναι θέση που δεν μπορεί πλέον να υπερασπιστεί.

Η ένταση γύρω από τη Eurovision, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην Ισπανία. Ήδη πολλές χώρες εκφράζουν αντίθεση στη συμμετοχή του Ισραήλ, ενώ η Ισλανδία έχει ζητήσει επίσημα τον αποκλεισμό του, καθώς αν αυτός δεν συμβεί θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Ισπανίας. Οι χώρες που πρόκειται να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό έχουν διορία μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου για να επιβεβαιώσουν ή όχι τη συμμετοχή τους, κάτι που θα κριθεί απ’ ότι φαίνεται μετά την Γενική Συνέλευση της EBU στις 4 Δεκεμβρίου, όπου θα συζητηθεί το θέμα της συμμετοχής του Ισραήλ.

Το κλίμα ωστόσο, σίγουρα μοιάζει να βαραίνει μέρα με τη μέρα, με τις αντιδράσεις να πολλαπλασιάζονται και την EBU να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διοργάνωση που απειλείται εξωτερικά και εσωτερικά.

Τι σημαίνει η αποχώρηση της Ισπανίας για την Eurovision;

Η πιθανή αποχώρηση της Ισπανίας – μιας εκ των «Big Five» χώρας που αποτελεί βασικό πυλώνα τηλεθέασης και χρηματοδότησης – δεν είναι ένα απλό πλήγμα κύρους. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές συνέπειες για τη Eurovision, θέτοντας υπό αμφισβήτηση ακόμη και τη βιωσιμότητα της φετινής διοργάνωσης.

Πέρα από τα πρακτικά εμπόδια, όμως, το ζήτημα αγγίζει έναν βαθύτερο προβληματισμό: μπορεί ο διαγωνισμός να παραμείνει χωρίς να πολιτικοποιείται, όταν η διεθνής πραγματικότητα εισβάλλει πλέον ανοιχτά στη σκηνή του; Η σύγκρουση εντός της EBU δείχνει πως αυτή η υπόσχεση ίσως να ήταν πάντα ένας μύθος, που τώρα καταρρέει μπροστά στα μάτια των θεατών.

Η απόφαση της Ισπανίας να θέσει ως όρο τον αποκλεισμό του Ισραήλ και η απειλή αποχώρησης από τον θεσμό, σε συνδυασμό με τις έντονες αντιδράσεις και άλλων χωρών, οδηγούν τη Eurovision 2026 σε ένα μονοπάτι αβεβαιότητας που δεν έχει προηγούμενο. Για πρώτη φορά στα 70 χρόνια ιστορίας της, η Eurovision δεν μοιάζει απλώς αμφιλεγόμενη – μοιάζει να ακροβατεί στο χείλος της κατάρρευσης.

Η στάση της EBU τις επόμενες εβδομάδες θα καθορίσει αν ο διαγωνισμός θα μπορέσει να σταθεί όρθιος ή αν η 2026 θα σημαδέψει μια ιστορική καμπή: τη χρονιά που ο ευρωπαϊκός μουσικός θεσμός έσπασε υπό το βάρος πολιτικών πιέσεων, ηθικών διλημμάτων και διεθνών συγκρούσεων.

Η Eurovision παύει να είναι μόνο γιορτή μουσικής και φαίνεται πως γίνεται για πρώτη φορά τόσο καθαρά, πεδίο αντιπαράθεσης, ιδεών και γεωπολιτικών ισορροπιών – και κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσει αυτό.

Οι αλλαγές στην ψηφοφορία που πήγαν να «χρυσώσουν το χάπι»

H ΕBU πρόσφατα ανακοίνωσε κάποιες αλλαγές ως προς την ανάδειξη του νικητή. Οι επιτροπές επιστρέφουν και στους ημιτελικούς μετά το 2022, ενώ η ψηφοφορία θα είναι πιο ελεγχόμενη θεωρητικά με μπλοκάρισμα ψήφων και καλύτερα συστήματα ανίχνευσης ύποπτων ψηφοφοριών. Όλοι θυμόμαστε τον χαμό που λεγόταν ότι είχε γίνει με τη συμμετοχή του Ισραήλ το 2023 στον διαγωνισμό και τα τηλέφωνο που δίνονταν σε Ισραηλινούς που βρίσκονταν σε διάφορα σημεία ώστε να ψηφίζουν ακατάπαυστα. Και κάπως έτσι, παρά τα γιουχαΐσματα που έλαβε η εκπρόσωπος του Ισραήλ ανεβαίνοντας στη σκηνή κατάφερε να βγει τότε 2η.

Οι αλλαγές λοιπόν – αν και οι περισσότεροι είναι επιφυλακτικοί για το αν πράγματι θα έχουν αποτέλεσμα – στη φετινή Eurovision σύμφωνα με το @Eurovisionfun έχουν ως εξής:

1. Οι επιτροπές επιστρέφουν και στους ημιτελικούς μετά το 2022 και θα αποτελούνται πλέον από 7 αντί για 5 μέλη, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ποικιλομορφία. 2. Ενισχύονται τα συστήματα ανίχνευσης ύποπτων ή συντονισμένων ψηφοφοριών. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της τηλεψηφοφορίας. 3. Κάθε τηλεθεατής θα μπορεί να καταχωρήσει έως και 10 ψήφους, αντί για 20 που ίσχυε μέχρι τώρα.

