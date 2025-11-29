search
ΣΑΒΒΑΤΟ 29.11.2025 23:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.11.2025 08:07

Ζαΐχ Μπολσονάρου: Οι δικηγόροι του άσκησαν έφεση κατά της καταδίκης του σε κάθειρξη 27 ετών

29.11.2025 08:07
bolsonaro_293

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου κατέθεσαν χθες Παρασκευή έφεση κατά της καταδίκης του σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος.

Τρεις ημέρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας απεφάνθη ότι ο Μπολσονάρου εξάντλησε τα ένδικα μέσα που είχε στη διάθεσή του κι επομένως πρέπει να εκτίσει την ποινή του, οι δικηγόροι του ζητούν την «ακύρωση της ποινικής διαδικασίας» και την «αθώωσή του», σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Μετά την απόρριψη προηγούμενης έφεσης στις αρχές Νοεμβρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι όλα τα ένδικα μέσα που είχε στη διάθεσή του ο Μπολσονάρου εξαντλήθηκαν, ισχυρισμός που αμφισβητήθηκε από τη νομική ομάδα που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του πρώην προέδρου.

Ο 70χρονος Μπολσονάρου άρχισε την Τρίτη να εκτίει την ποινή του στο αρχηγείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην πρωτεύουσα Μπραζίλια.

Ο κατ’ οίκον περιορισμός κα το βραχιολάκι

Νωρίτερα βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις αρχές Αυγούστου, αλλά κρίθηκε προφυλακιστέος ως «ύποπτος φυγής» αφού επιχείρησε να καταστρέψει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι του με συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης. Οι δικηγόροι του αρνήθηκαν ότι επιχείρησε να δραπετεύσει και απέδωσαν το περιστατικό σε κατάσταση «ψυχικής σύγχυσης» η οποία προκλήθηκε λόγω της φαρμακευτικής αγωγής που ελάμβανε. Η αιτιολόγηση απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Τον Σεπτέμβριο, ο Μπολσονάρου κρίθηκε ένοχος από το Ανώτατο Δικαστήριο για συνωμοσία – μαζί με υψηλόβαθμους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων – που είχε στόχο την «αυταρχική παραμονή του στην εξουσία» μετά τη νίκη του νυν προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στις εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η συνωμοσία – που περιελάμβανε σχέδιο δολοφονίας του Λούλα – δεν υλοποιήθηκε επειδή ο Μπολσονάρου δεν εξασφάλισε την υποστήριξη της στρατιωτικής ηγεσίας.

Πέντε από τους πρώην συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένων αρκετών στρατηγών και πρώην υπουργών, άρχισαν επίσης την Τρίτη να εκτίουν ποινές κάθειρξης 19 έως 26 ετών.

Λούλα: Η Βραζιλία έδωσε στον κόσμο ένα «μάθημα δημοκρατίας»

Την Τετάρτη, ο Λούλα δήλωσε πως η Βραζιλία έδωσε στον κόσμο ένα «μάθημα δημοκρατίας». «Για πρώτη φορά στα 500 χρόνια της Ιστορίας αυτής της χώρας, κάποιος φυλακίζεται για απόπειρα πραξικοπήματος», τόνισε ο βραζιλιάνος πρόεδρος.

Η δίκη του Μπολσονάρου πυροδότησε μεγάλη ένταση στις σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας και ΗΠΑ, καθώς ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος υπήρξε σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ. Επικαλούμενος «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του Μπολσονάρου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς σε εισαγωγές αρκετών προϊόντων από τη Βραζιλία. Τους μείωσε σημαντικά, όμως, μετά τη συνάντησή του με τον Λούλα τον Οκτώβριο.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είναι ο τέταρτος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας που οδηγείται στη φυλακή μετά το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας (1964-1985).

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Στον «πάγο» όλες οι αποφάσεις ασύλου, μετά την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς

Μεξικό: «Μπλόκο» στις εισαγωγές χοιρινού από Ισπανία, λόγω κρουσμάτων πανώλης των χοίρων

Χοακίν Γκουσμάν Λόπες: Ο γιος του «Ελ Τσάπο» θα ομολογήσει την ενοχή του σε αμερικανικό δικαστήριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» για την Ευρώπη – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση της χώρας αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

kifisia1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0: Εμφατική επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Λέτο

ARIS11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-ΑΕΛ 2-1: Επιστροφή στις νίκες με… buzzer beater

pyrosvestiki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και τραυμάτισε 50χρονη – Διακομίστηκε στην Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kokkidou-new
LIFESTYLE

Ελένη Κοκκίδου: «Ήμουν ένα δυστυχισμένο παιδί, έψαχνα απεγνωσμένα να βρω ανθρώπους να μου δείξουν τον δρόμο» (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

amanitis-manitari-dilitirio-4
ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Καλά νέα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια - Δεν θα χρειαστούν μεταμόσχευση ήπατος

nikos-oikonomopoulos-new
LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Είμαι παραδομένος στον Χριστό, με ενδιαφέρει μόνο να κερδίσω την αιώνια ζωή» (Video)

tokas-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Χαρά Τόκα για τα δικαιώματα των συνθετών - «Το κέρδος που δεν μετριέται σε χρήμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.11.2025 23:37
thessaloniki_astynomia_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης – Δύο συλλήψεις

kievo oukrania 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οικονομική «μαύρη τρύπα» για την Ευρώπη – Το αστρονομικό ποσό που θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση της χώρας αν η ανακωχή ερχόταν… αύριο

kifisia1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0: Εμφατική επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Λέτο

1 / 3