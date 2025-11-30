Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Γαστούνη – Απεγκλωβίστηκε από όχημα μία γυναίκα

Tροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε στον δρόμο από Γαστούνη προς Βαρθολομιό στην Ηλεία το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το patrisnews δύο αυτοκίνητα, ένα Hyundai Atos και ένα Peugeot 206, συγκρούστηκαν μετωπικά. Αμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Αμαλιάδας, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν μία γυναίκα λίγα λεπτά αργότερα.

Επρόκειτο για την οδηγό του Hyundai, η οποία είχε εγκλωβιστεί μέσα στο όχημά της, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρά τραύματα.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η δεύτερη οδηγός, που επέβαινε στο Peugeot 206, προληπτικά.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

