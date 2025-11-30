search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 05:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.11.2025 22:50

Λακωνία: Φωτιά σε καφετέρια έπειτα από έκρηξη σόμπας υγραερίου (Video)

30.11.2025 22:50
SPARTA1

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (30/11) σε κιόσκι γνωστής καφετέριας στη Νεάπολη Λακωνίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε έπειτα από διαρροή σε σόμπα υγραερίου που χρησιμοποιούνταν για θέρμανση της καφετέριας στην Λακωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θαμώνες αντιλήφθηκαν εγκαίρως τη μυρωδιά του υγραερίου και απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώθηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα το κιόσκι –που βρίσκεται απέναντι από το κατάστημα, κοντά στην παραλία– να τυλιχθεί γρήγορα στις φλόγες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νεάπολης έφτασε άμεσα στο σημείο με δύναμη και οχήματα, καταφέρνοντας να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί στις γύρω επιχειρήσεις.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίζονται στο κιόσκι και τον εξοπλισμό του.

Τα αίτια της διαρροής διερευνώνται.

Διαβάστε επίσης:

Κλιμακώνουν από Δευτέρα οι αγρότες – Επεισοδιακή η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων, στήνουν νέα μπλόκα και σκηνές

Τραγωδία στη Λούτσα: Χειρουργήθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ η σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε

Ιωάννινα: Συμβολικός αποκλεισμός της διασταύρωσης Καλπακίου από τους αγρότες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

superLeagu
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνά με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

san martin_Tim Van de Velde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν - «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025 03:50
SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο στον ΟΠΕΚ+: «Οι ΗΠΑ θέλουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας – Κινδυνεύει διεθνώς η σταθερότητα»

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

1 / 3