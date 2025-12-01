Εκλογές στον ΔΣΑ: Πρώτος ο Αναστασόπουλος, δεύτερος ο Κουτσόλαμπρος – Στον δεύτερο γύρο η μεγάλη μάχη

Στις 19:30 έκλεισαν σήμερα οι κάλπες στον πρώτο γύρο των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με τον Δημήτρη Αναστασόπουλο να βγαίνει πρώτος με ποσοστό 22,49%, στο 100% των καταμετρηθέντων ψήφων.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της καταμέτρησης (στο 100%), πρώτος στις επιλογές των Αθηναίων δικηγόρων είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος με 22,49% (3.015 σταυροί), δεύτερος ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος 18,84% (2.526 σταυροί), τρίτος ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος με 15,42% (2.067), τέταρτος ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης με 14,59% (1.956), πέμπτος ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος με 13,44% (1.801), έκτος ο Θωμάς Καμενόπουλος με 7,46% (1.000), έβδομος ο Αντώνης Αντανασιώτης με 4,23% (567) και όγδοος ο Θέμης Σοφός με 3,53% (473).

Οι δηλώσεις των δύο πρώτων στον ΔΣΑ

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος δήλωσε:

«Οι δικηγόροι της Αθήνας κάναμε το πρώτο μεγάλο βήμα για αλλαγή. Για αλλαγή σελίδας στον ΔΣΑ, για αλλαγή παραδείγματος στην εκπροσώπηση μας. Το ευχαριστώ είναι λίγο για τους χιλιάδες συναδέλφους που τίμησαν τους συνδυασμούς και εμένα προσωπικά με την προτίμησή τους, δίνοντάς μας μια ισχυρή πλειοψηφία και μια άνετη πρώτη θέση. Τους διαβεβαιώνω ότι θα πράξω κάθετι δυνατό για να τιμήσουμε στο έπακρο την εμφατική εμπιστοσύνη τους. Η συμμετοχή αυτή στέλνει, και στην πολιτεία και στην κοινωνία, ένα ηχηρό και ισχυρό μήνυμα παρουσίας και πάνω από όλα ενότητας των δικηγόρων, δείχνοντας ότι την επόμενη ημέρα θα είναι αδιάσπαστοι. Οφείλω ακόμη να ευχαριστήσω και τους ανθυποψηφίους μου, γιατί νομίζω ότι καταφέραμε να αντιπαρατεθούμε με μετριοπάθεια και καταλλαγή, διδάσκοντας πολιτικό πολιτισμό. Και να τους συγχαρώ για τον αγώνα τους, διαβεβαιώνοντας τους ότι προσβλέπουμε στη συνεργασία τους και στην ομοψυχία στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Έγινε το πρώτο βήμα, μένει ένα ακόμη. Καλώ όλες και όλους τους συναδέλφους να προσέλθουν μαζικά και στις κάλπες της επόμενης Κυριακής. Και τους καλώ να στηρίξουν τη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε αναλάβει, επιλέγοντας όχι μόνο εμένα προσωπικά ως πρόεδρο, αλλά το πρόγραμμα που έχουμε προτάξει. Με αυτό κατήλθα στις αρχαιρεσίες, αυτό θα εφαρμόσω στην πράξη. Μακριά από τεχνητές διαιρέσεις, τους καλώ να με στηρίξουν για να βάλουμε όλοι μαζί τη δικηγορία όχι στην επόμενη τετραετία, αλλά στην επόμενη δεκαετία. Δεν περισσεύει κανείς και δεν θα μείνει πίσω κανείς. Πάμε για τη μεγάλη αλλαγή στον ΔΣΑ, για τη δικηγορία που οραματιζόμαστε και που αξίζουμε, για τη δικηγορία που έχει ανάγκη ο τόπος και ο πολίτης».

Ο κ. Κουτσόλαμπρος σε δήλωσή του αναφέρει:

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Με τη δύναμή σας περάσαμε στον τελικό γύρο, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών μπορεί και πρέπει να είναι ζωντανός, διεκδικητικός και ουσιαστικός.

Η συμμετοχή σας απέδειξε ότι υπάρχει θέληση για έναν Σύλλογο πραγματικά ανεξάρτητο, που στέκεται δίπλα στους δικηγόρους και τη Δικαιοσύνη, μακριά από εξουσίες και κομματικές εξαρτήσεις. Δώσαμε έναν αγώνα χωρίς υψηλές δαπάνες, χωρίς αφίσες, μαζικά τηλεφωνήματα ή μηνύματα στα κινητά· έναν αγώνα που οι δικηγόροι επιδοκίμασαν. Αυτό το ήθος μας χαρακτήρισε και θα μας χαρακτηρίζει σε κάθε μας βήμα.

Τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουμε μπροστά με διαφάνεια, τόλμη και αποφασιστικότητα. Την επόμενη Κυριακή δεν ψηφίζουμε απλώς· επιλέγουμε το μέλλον του Συλλόγου μας. Επιλέγουμε έναν ΔΣΑ που εξελίσσεται, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μελών του και παραμένει ανεξάρτητος, δυναμικός και παρεμβατικός απέναντι στις προκλήσεις.

Η απόφαση είναι στα χέρια όλων μας. Μαζί μπορούμε να κρατήσουμε τον ΔΣΑ ισχυρό, μαχητικό και πρωταγωνιστή. Για το παρόν. Για το μέλλον. Για όλους».

Στις 7 και 8 Δεκεμβρίου ο δεύτερος γύρος

Επόμενος σταθμός, ο δεύτερος γύρος των εκλογών οι οποίες θα διεξαχθούν την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα, 7 και 8 Δεκεμβρίου, που θα αναδειχθεί και ο πρόεδρος της επόμενης τετραετίας στον ΔΣΑ.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά επί 2.443 εγγεγραμμένων πρώτος με ποσοστό 48,38% πρώτος είναι ο Ηλίας Κλάπας και δεύτερος ο Πολυχρόνης Περιβολάρης με ποσοστό 24,37%.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης επί 6.747 δικηγόρων πρώτος είναι ο Δημήτρης Φιλοκαλιώτης με ποσοστό 30,91% και δεύτερη η Μαρία Πρωτοπαπαδάκη με ποσοστό 17,62%.

