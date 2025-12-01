Μεσσήνη: Πήγε με… μπιτόνι στο Αστυνομικό Τμήμα και έβαλε φωτιά σε δύο περιπολικά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (30/11) στη Μεσσήνη, όταν 65χρονος, γνωστός στις Αρχές για παλαιότερες υποθέσεις εμπρησμών, προκάλεσε φθορές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και εξέφρασε παράπονα για τις δυσκολίες της ζωής του, ενώ φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά ζητήματα.
Λίγα λεπτά αργότερα περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό – έχοντας μαζί του μπιτόνι με βενζίνη – δύο περιπολικά οχήματα, προκαλώντας εστία φωτιάς και σημαντικές φθορές.
Τη φωτιά κατάφερε να σβήσει άμεσα ο αξιωματικός υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα, αποτρέποντας μεγαλύτερες ζημιές.
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας εντόπισαν τον 65χρονο λίγα λεπτά μετά το περιστατικό και τον συνέλαβαν. Ο άνδρας οδηγήθηκε στην Ασφάλεια, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να παρουσιαστεί στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
