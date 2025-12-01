search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025
01.12.2025 14:44

Μεσσήνη: Πήγε με… μπιτόνι στο Αστυνομικό Τμήμα και έβαλε φωτιά σε δύο περιπολικά

01.12.2025 14:44
PERIPOLIKO109_SEP

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (30/11) στη Μεσσήνη, όταν 65χρονος, γνωστός στις Αρχές για παλαιότερες υποθέσεις εμπρησμών, προκάλεσε φθορές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και εξέφρασε παράπονα για τις δυσκολίες της ζωής του, ενώ φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά ζητήματα.

Λίγα λεπτά αργότερα περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό – έχοντας μαζί του μπιτόνι με βενζίνη – δύο περιπολικά οχήματα, προκαλώντας εστία φωτιάς και σημαντικές φθορές.

Τη φωτιά κατάφερε να σβήσει άμεσα ο αξιωματικός υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα, αποτρέποντας μεγαλύτερες ζημιές.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας εντόπισαν τον 65χρονο λίγα λεπτά μετά το περιστατικό και τον συνέλαβαν. Ο άνδρας οδηγήθηκε στην Ασφάλεια, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να παρουσιαστεί στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

MAR A LAGO
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σήκωσαν F-16 για την αναχαίτιση πολιτικού αεροσκάφους που πετούσε πάνω από το Μαρ-α-Λάγκο

Tileorasi
MEDIA

ΣΚΑΪ και MEGA εναλλάχτηκαν το γουίκεντ (29, 30/11) στην πρώτη θέση τηλεθέασης

loutsa new
ΕΛΛΑΔΑ

Απολογείται την Τετάρτη ο 29χρονος που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα – Σε κρίσιμη κατάσταση η σύντροφος του 24χρονου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

Κυρίαρχος της τηλεθέασης ήταν την Παρασκευή (28/11) η σειρά «Το σόι σου»

leipsidria-345-mornos-345
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λειψυδρία: Προβληματισμός από τα στοιχεία για τα υδάτινα αποθέματα σε Μόρνο και Υλίκη – Έχουν χάσει πάνω από το 40% του νερού τους

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

arystianoy tsipras papastavrou kammenos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ για Καρυστιανού μετά… Καραχάλιο, η Ιθάκη και οι ψήφοι, η Κόβεσι κρίνει τον ανασχηματισμό, ο Παπασταύρου και οι σταυροί, ο Καμμένος και η Κίμπερλι   

san martin_Tim Van de Velde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν - «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

