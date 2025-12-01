Μεσσήνη: Πήγε με… μπιτόνι στο Αστυνομικό Τμήμα και έβαλε φωτιά σε δύο περιπολικά

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (30/11) στη Μεσσήνη, όταν 65χρονος, γνωστός στις Αρχές για παλαιότερες υποθέσεις εμπρησμών, προκάλεσε φθορές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και εξέφρασε παράπονα για τις δυσκολίες της ζωής του, ενώ φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά ζητήματα.

Λίγα λεπτά αργότερα περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό – έχοντας μαζί του μπιτόνι με βενζίνη – δύο περιπολικά οχήματα, προκαλώντας εστία φωτιάς και σημαντικές φθορές.

Τη φωτιά κατάφερε να σβήσει άμεσα ο αξιωματικός υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα, αποτρέποντας μεγαλύτερες ζημιές.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας εντόπισαν τον 65χρονο λίγα λεπτά μετά το περιστατικό και τον συνέλαβαν. Ο άνδρας οδηγήθηκε στην Ασφάλεια, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να παρουσιαστεί στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

