Νότια Κορέα: Χάκαραν 120.000 «οικιακές» κάμερες και πουλούσαν σεξουαλικό περιεχόμενο

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Νότια Κορέα επειδή φέρονται να χάκαραν περισσότερες από 120.000 κάμερες σε σπίτια και επιχειρήσεις και να χρησιμοποίησαν το υλικό για την παραγωγή σεξουαλικά εκμεταλλεύσιμου περιεχομένου για μια ιστοσελίδα του εξωτερικού.

Η αστυνομία ανακοίνωσε τις συλλήψεις την Κυριακή, λέγοντας ότι οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τα κενά ασφαλείας των καμερών Internet Protocol (IP), όπως οι απλοί κωδικοί πρόσβασης, σύμφωνα με το BBC.

Οι κάμερες IP, μια οικονομικότερη εναλλακτική του CCTV, συνδέονται στο οικιακό δίκτυο διαδικτύου και συχνά εγκαθίστανται για λόγους ασφαλείας ή για την παρακολούθηση παιδιών και κατοικιδίων.

Τα σημεία όπου χακαρίστηκαν κάμερες περιλάμβαναν ιδιωτικές κατοικίες, δωμάτια καραόκε, ένα στούντιο πιλάτες και το ιατρείο ενός γυναικολόγου.

Ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Αστυνομίας της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι οι τέσσερις ύποπτοι δρούσαν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον και δεν συνωμότησαν μεταξύ τους.

Ένας από τους υπόπτους κατηγορείται ότι χάκαρε 63.000 κάμερες και παρήγαγε 545 βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, τα οποία στη συνέχεια πούλησε έναντι περίπου 12.000 δολαρίων σε μορφή εικονικών περιουσιακών στοιχείων.

Ένας άλλος φέρεται να χάκαρε 70.000 κάμερες και να πούλησε 648 βίντεο για περίπου 10.500 ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία.

Οι δύο ύποπτοι ήταν υπεύθυνοι για περίπου το 62% των βίντεο που αναρτήθηκαν τον τελευταίο χρόνο σε μια ιστοσελίδα που διανείμει παράνομα υλικό από χάκινγκ καμερών IP.

Η αστυνομία κινείται τώρα για να μπλοκάρει και να κλείσει την ιστοσελίδα και συνεργάζεται με ξένες υπηρεσίες για να ερευνήσει τον διαχειριστή της. Έχουν επίσης συλλάβει τρία άτομα που φέρονται να αγόρασαν και να παρακολούθησαν υλικό μέσω του συγκεκριμένου ιστότοπου.

Οι αρχές έχουν επισκεφθεί προσωπικά ή ειδοποιήσει τα θύματα σε 58 σημεία, ενημερώνοντάς τα για το περιστατικό και παρέχοντας οδηγίες για την αλλαγή κωδικών πρόσβασης.

Βοηθούν επίσης τα θύματα να διαγράψουν και να αποκλείσουν το περιεχόμενο, και εργάζονται για να εντοπίσουν και άλλους που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί.

