Ψέριμος: Εντοπίστηκαν 142 μετανάστες στην περιοχή «Γραφιώτισσα» – Τρεις συλλήψεις για διακίνηση

limeniko new

Τον εντοπισμό 142 μεταναστών καθώς και τη σύλληψη τριών ατόμων για διακίνηση στην Ψέριμο, έπειτα από πληροφορία για προσαραγμένο σκάφος στην περιοχή «Γραφιώτισσα», ανακοίνωσε το Λιμενικό.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ενώ στελέχη από την Κάλυμνο και την Κω μετακινήθηκαν στο νησί για να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Τρία άτομα επιχείρησαν να τραπούν σε φυγή με το σκάφος, όμως όταν αντιλήφθηκαν το περιπολικό, εγκατέλειψαν τη βάρκα, έπεσαν στη θάλασσα και βγήκαν στην ακτή, όπου και εντοπίστηκαν.

Οι 142 μετανάστες μεταφέρθηκαν με σκάφη του Λιμενικού στην Κω για τις διαδικασίες καταγραφής, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω.

Το σκάφος που είχε προσαράξει ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλύμνου.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, μαζί με το Λιμεναρχείο Καλύμνου, εξετάζουν τώρα τα στοιχεία της υπόθεσης και διερευνούν εάν η δράση της εγκληματικής ομάδας συνδέεται με ευρύτερα κυκλώματα διακίνησης.

