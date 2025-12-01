Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (00:27) στην Ηλεία.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά του Γιαννιτσοχωρίου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χλμ.

