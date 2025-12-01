Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (00:27) στην Ηλεία.
Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά του Γιαννιτσοχωρίου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χλμ.
Διαβάστε επίσης:
Στον εισαγγελέα τη Δευτέρα ο Τούρκος υπήκοος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Κλιμακώνουν από Δευτέρα οι αγρότες – Επεισοδιακή η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων, στήνουν νέα μπλόκα και σκηνές
Τραγωδία στη Λούτσα: Χειρουργήθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ η σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.