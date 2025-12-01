search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

01.12.2025 01:12

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στην Ηλεία

01.12.2025 01:12
SEISMOGRAFOS

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (00:27) στην Ηλεία.

Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά του Γιαννιτσοχωρίου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χλμ.

maduro trump
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ ετοιμάζουν επίθεση και ζήτησε τη βοήθεια του ΟΠΕΚ – «Μίλησα με Μαδούρο», λέει ο Τραμπ

tsipras alexis milaei
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ιθάκη»- παρουσίαση: Στίγμα ότι είναι πολιτικά «παρών» δίνει ο Τσίπρας την Τετάρτη

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σταθερή “βελόνα” του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις, ο Τσίπρας και το μεγάλο στοίχημα της Αττικής

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Τα σημαντικότερα λάθη στις δηλώσεις που προκάλεσαν το αλαλούμ – Τα βήματα για τη διόρθωση

trump zelenski 88-new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Το σκάνδαλο διαφθοράς δεν βοηθάει» λέει ο Τραμπ, στην Μόσχα ο Γουίτκοφ, στο Παρίσι ο Ζελένσκι

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνά με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

san martin_Tim Van de Velde
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στον Τιμ Βαν Ντε Βέλντε το Διεθνές Βραβείο Fair Play για τη βοήθεια στον Σαν Μαρτίν - «Δεν χρειάστηκε ποτέ να το σκεφθώ δύο φορές»

1 / 3