Διπλός σεισμός τα ξημερώματα στην Κρήτη

Διπλός σεισμός 3,1 και 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (2/12) στην Κρήτη.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο πρώτος σεισμός μεγέθους 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:02:11.
Το επίκεντρο εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Ζάκρου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 29,3 χιλιόμετρα.
Η δεύτερη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 3:02:52. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 1 χιλιόμετρα βόρεια της Ζάκρου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 26,2 χιλιόμετρα.
