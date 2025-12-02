Λούτσα: Παραδέχτηκε ότι κάνει χρήση κοκαΐνης ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Στο «φως» νέο βίντεο–ντοκουμέντο

Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για τον 29χρονο που προκάλεσε το φρικτό τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Κυριακής, 30/11, στη Λούτσα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 24χρονος και τραυματίστηκε βαρύτατα η φίλη του, ενώ πιο ελαφρά τραύματα υπέστησαν η αδελφή και η μητέρα του θανόντος.

Όπως έγινε γνωστό, ο 29χρονος, που έχει «πλούσιο» ποινικό παρελθόν, είχε καταναλώσει τελικά αλκοόλ, αφού, από σχετική μέτρηση, προέκυψε ότι το εν λόγω ποσοστό στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια / λίτρο, με το επιτρεπόμενο όριο να είναι 0,50 γραμμάρια το λίτρο.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή Live News ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο 29χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είναι χρήστης κοκαΐνης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν βρισκόταν υπό την επήρεια την ώρα του δυστυχήματος.

Αυτό, θα διαπιστωθεί αύριο, Τετάρτη 3/12, από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες υπεβλήθη, ενώ ο 29χρονος αναμένεται να απολογηθεί το πρωί.

Λούτσα: Νέο βίντεο – ντοκουμέντο δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία πρόσκρουση

Στην εκπομπή του Mega παρουσιάστηκε και νέο βίντεο – ντοκουμέντο, όπου καταγράφεται το όχημα που οδηγούσε ο 29χρονος, δευτερόλεπτα πριν σκορπίσει τον θάνατο.

Στο σχετικό clip φαίνεται ένα γκρι αυτοκίνητο να βγαίνει από στενό στο δρόμο όπου έλαβε χώρα το μοιραίο, λίγο πριν τη φονική σύγκρουση. Ο 29χρονος οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και, στην προσπάθειά του να το αποφύγει, έκανε έναν απότομο ελιγμό, με συνέπεια να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος έπεσε σφοδρότητα πάνω στους τέσσερις πεζούς που στέκονταν στο πεζοδρόμιο, δίπλα από το σταθμευμένο όχημά τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, ο οποίος έκανε αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας, από το στενό που βγήκε το γκρι αυτοκίνητο λείπει η πινακίδα STOP.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως στο οδόστρωμα δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή, ενώ ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης.

«Πιστεύω ότι δεν έχει καν δίπλωμα»

Στο Live News μίλησαν άνθρωποι που γνώριζαν τον 29χρονο, οι οποίοι τον περιέγραψαν ως έναν άνθρωπο βίαιο, που είχε σχεδόν καθημερινά ξεσπάσματα.

«Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει καν δίπλωμα καταρχάς. Δεν ήταν δηλαδή δικό του το αμάξι. Μπορεί να ήταν ενός φίλου του. Γιατί ούτε η μητέρα του ήξερε από πού το πήρε. Αυτό που ξέρω είναι ότι με τους φίλους του πάντα τρέχανε. Ερχόντουσαν και τον παίρνανε, βγαίνανε, επέστρεφε», ανέφερε φίλη του 29χρονου.

«Άγριος γενικά, βίαιος προς τους γονείς του. Ακούγαμε συχνά, σχεδόν κάθε μέρα μην σας πω, να φωνάζουν ο ένας στον άλλον. Να τσακώνεται με τους γονείς του κάθε μέρα. Ζητούσε λεφτά. Δανειζόταν κιόλας. Είχε προσπαθήσει να δουλέψει, αλλά το άφηνε. Δεν το συνέχιζε ποτέ», συνέχισε η ίδια, περιγράφοντάς τον.

Διαβάστε επίσης:

Συγγενείς θυμάτων στο Μάτι κατά Τσίπρα: Δεν ανεχόμαστε τη χρήση της τραγωδίας μας ως εργαλείο προσωπικής αποκατάστασης

Ριζική αναθεώρηση του Κληρονομικού Δικαίου: Τι αλλάζει σε διαθήκες, αποποιήσεις, συμβάσεις – Οι 4 άξονες του νέου νομοσχεδίου

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα – ΙΧ «καρφώθηκε» σε φορτηγό, τραυματίστηκε έγκυος (Photos)