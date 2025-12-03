Καϊλή υπέρ Μογκερίνι: Επικίνδυνες οι Βρυξέλλες για τους πολιτικούς

Στο πλευρό της Φεντερίκα Μογκερίνι τάσσεται η Εύα Καϊλή, μετά τη χθεσινή σύλληψη της πρώην «ΥΠΕΞ» της ΕΕ για διαφθορά.

Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εμπλέκεται στο σκάνδαλο διαφθοράς Qatargate, δήλωσε ότι το Βέλγιο «δεν είναι ασφαλές μέρος» για πολιτικά πρόσωπα και ειδικά για Ιταλούς.

Μιλώντας στην εφημερίδα La Stampa από το Άμπου Ντάμπι, η Καϊλή είπε ότι ήταν «σοκαρισμένη», αλλά όχι και έκπληκτη από τις εξελίξεις, λέγοντας ότι η έρευνα είναι μέρος μιας «επιχείρησης που στοχεύει την Ιταλία».

Σημείωσε, δε, ότι θεωρεί την έρευνα για απάτη ως συνέχεια του Qatargate, κάνοντας παραλληλισμούς μεταξύ της δικής της εμπειρίας και της σύντομης κράτησης της Μογκερίνι και επιμένοντας ότι το Qatargate παρερμηνεύτηκε από την αρχή.

Κρατάμε τις απόψεις της πρώην ευρωβουλευτού, αλλά θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα της έρευνας, την οποία έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

