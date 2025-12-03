Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βασιλίσσης Σοφίας στις 9 και 10 Δεκεμβρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, λόγω εκτέλεσης έργων, θα τεθούν σε ισχύ την Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, κατά τις ώρες 00.01΄ έως 05.00΄ της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα των κάτωθι οδικών τμημάτων της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σύνταγμα, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Στο ύψος της συμβολής της με την οδό Ακαδημίας.

Στο ύψος της συμβολής της με την οδό Κουμπάρη.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με την Τροχαία, παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Διαβάστε επίσης:

Κυπαρισσία: «Περίεργη» αρπαγή 47χρονου έξω από το σπίτι του

Επική ατάκα Σερραίου αγρότη για τις κινητοποιήσεις: «Έτσι κι αλλιώς θα πάμε φυλακή, ας κλείσουμε τον Προμαχώνα» (video)

Λούτσα: Προθεσμία για αύριο στο 29χρονο που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Είχε πιει αλκοόλ, είχε κάνει χρήση κοκαΐνης (Video)