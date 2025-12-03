Μήνυμα Καστανίδη με πολλούς αποδέκτες: Η ώσμωση με τη Δεξιά μπορεί να έχει αφήσει δεξιά μυρωδιά στα ρούχα ορισμένων

Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο πρώην υπουργός Χάρης Καστανίδης, με αφορμή τη συζήτηση για τον χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ και τη σχέση του με τη ΝΔ που έχει αναζωπυρωθεί τις τελευταίες μέρες.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, ο Χ. Καστανίδης, αναφερόμενος στο περιστατικό με τον Πέτρο Παππά και τον Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και το μήνυμα «ποτέ με τον Μητσοτάκη» που εκπέμπει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σημείωσε ότι «υπολογίζω και εγώ ότι το εννοεί, ελπίζω να έχει τις δυνατότητες να περάσει το μήνυμα και να το εννοούν συνεργάτες του. Δεν είναι δυνατόν στελέχη της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ να είναι αντιδήμαρχοί ή αντιπεριφερειάρχες δεξιών συνδυασμών. Δεν είναι δυνατόν στενοί άνθρωποι πολιτικού προσώπου του ΠΑΣΟΚ και του αρχηγού όπως ο Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής στο συνέδριο της ΚΕΔΕ να ψηφίζει τη γραμμή τη δεξιά και όχι της προοδευτικής παράταξης».

«Επειδή κατά το παρελθόν η ώσμωση με τη Δεξιά μπορεί να έχει αφήσει ένα δεξιό αέρα μυρωδιάς πάνω στα ρούχα ορισμένων και να σκέφτονται προς τα εκεί καλό είναι να ακούσουν τον κ. Ανδρουλάκη – και πιστεύω ότι το εννοεί – ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε συνεργασία» συμπλήρωσε, προσθέτοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε τη διαχείριση της κρίσης χρεωκοπίας, τη δημοσιονομική κρίση την οποία δημιούργησε η Δεξιά. […] Η διαχείριση της δημοσιονομικής κρίσης δημιούργησε σοβαρό θέμα στις σχέσεις εμπιστοσύνης και θα πρέπει να ξανασυστηθεί το ΠΑΣΟΚ, αυτό σημαίνει μια ιδεολογική ταυτότητα η οποία να είναι καθαρή».

Αν μη τι άλλο έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο πρώην υπουργός συμφωνεί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα είναι αν τελικά θα εισακουστούν και οι δύο.

