Ρακούν… μύθος: Εισέβαλε σε κάβα, ήπιε αλκοόλ και… ξεράθηκε μεθυσμένο στην τουαλέτα του καταστήματος 

Τα ρακούν στις ΗΠΑ είναι από τα πιο αγαπητά ζώα και ένα από αυτά, στην Πολιτεία της Βιρτζίνια, έγινε viral για τον πιο αστείο ίσως λόγο.

Το… άτακτο ζώο, διέρρηξε μια κάβα από την οροφή και άρχισε να τρέχει από ράφι σε ράφι, ρίχνοντας κάτω αλκοολούχα μπουκάλια, αρχίζοντας να πίνει ότι έβρισκε μπροστά του.

Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει… τύφλα στο μεθύσι και να λιποθυμήσει στο πάτωμα του μπάνιου, εικόνα… συνηθισμένη σε ανθρώπους.

Τον μεθυσμένο «διαρρήκτη» εντόπισε ένας υπάλληλος της κάβας, ο οποίος κάλεσε υπάλληλο που εργάζεται στην τοπική υπηρεσία ελέγχου ζώων στην περιοχή Άσλαντ της Βιρτζίνια.

«Προσωπικά, μου αρέσουν τα ρακούν. Είναι αστεία μικρά ζώα. Το συγκεκριμένο ρακούν έπεσε μέσα στην κάβα από ένα πλακάκι της οροφής και άρχισε να τρέχει σαν τρελό, πίνοντας τα πάντα» ανέφερε η υπάλληλος στο Associated Press.

Το ρακούν μεταφέρθηκε στο καταφύγιο ζώων μεθυσμένο και θα παρέμενε εκεί έως ότου συνέλθει από το… μεθύσι.

