Σχεδόν όλος ο ΣΥΡΙΖΑ πλην Πολάκη, ΝΕΑΡ χωρίς Τζανακόπουλο στο Παλλάς – Παρόντες και οι Σαρακιώτης, Λινού

Ο… όλος ΣΥΡΙΖΑ χωρίς όμως τον Παύλο Πολάκη, και σύσσωμη η Νέα Αριστερά, χωρίς όμως τον άλλοτε στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έδωσε το παρών στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Παλλάς.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ 20 βουλευτές του κόμματος, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Σ. Φάμελλου, από τους 25 συνολικά, δίνουν το «παρών» στην παρουσίαση. Μεταξύ άλλων οι βουλευτές Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Μπάρκας, Μαρίνα Κοντοτόλη, Γιώργος Ψυχογιός, Κατερίνα Νοτοπούλου, Καλλιόπη Βέττα, Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκοπουλος, Διονύσης Καλαματιανός, Γιώργος Καραμέρος, Χρήστος Γιαννούλης, Συμεών Κεδίκογλου, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Παπαηλιού, Πόπη Τσαπανίδου, Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς.

Στο Παλλάς βρίσκονται επίσης οι Λούκα Κατσέλη, Πέτρος Κόκκαλης και Γιαννης Δραγασάκης, ο Χρήστος Σπίρτζης, ο Στέφανος Τζουμάκας, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Πάνος Σκουρολιάκος, ο Γιώργος Βαρεμένος, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ευάγγελος Αποστολάκης, Αθήνα Λινού, Γιάννης Σαρακιώτης, ο δημοσιογράφος Γιώργος Λιάνης, κ.ά.

Από τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς δίνουν το «παρών», ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Χαρίτσης, και οι Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζουφη, Σία Αναγνωστοπούλου, Φερχατ Οζγκιουρ, Χουσείν Ζεϊμπέκ και το μέλος ΠΓ ΝεΑρ Νίκος Μπίστης.

