ΔΣΑ: Κάλεσμα Καλαντζόπουλου για ενεργή συμμετοχή στον β’ γύρο των εκλογών

Με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο facebook, ο νυν αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Μιχάλης Καλαντζόπουλος, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του που τον ψήφισαν στις εκλογές του ΔΣΑ, στις οποίες κατάφερε να λάβει την τρίτη θέση.

Ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος, στενός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη από τα φοιτητικά χρόνια, έμεινε τρίτος με 15,42% στις εκλογές του ΔΣΑ, καθώς ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος πέρασε δεύτερος με 18,84%, ενώ στηριζόταν ανοιχτά από τον απερχόμενο πρόεδρο Δημήτρη Βερβεσσό.

Ο ίδιος καλεί τους συναδέλφους του να συμμετέχουν ενεργά και στον δεύτερο γύρο των εκλογών προκειμένου ο ΔΣΑ να παραμείνει ανεξάρτητος και μακριά από τον κυβερνητικό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης:

Στη Βουλή η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Με ένα τριαντάφυλλο την υποδέχθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης (photos/video)

Μητσοτάκης για ΑμεΑ: «Καθρέφτης για μια χώρα και η φροντίδα για τους πολίτες με αναπηρία

Μήνυμα Καστανίδη με πολλούς αποδέκτες: Η ώσμωση με τη Δεξιά μπορεί να έχει αφήσει δεξιά μυρωδιά στα ρούχα ορισμένων