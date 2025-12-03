ΔΣΑ: Κάλεσμα Καλαντζόπουλου για ενεργή συμμετοχή στον β’ γύρο των εκλογών

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο facebook, ο νυν αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Μιχάλης Καλαντζόπουλος, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του που τον ψήφισαν στις εκλογές του ΔΣΑ, στις οποίες κατάφερε να λάβει την τρίτη θέση.
Ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος, στενός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη από τα φοιτητικά χρόνια, έμεινε τρίτος με 15,42% στις εκλογές του ΔΣΑ, καθώς ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος πέρασε δεύτερος με 18,84%, ενώ στηριζόταν ανοιχτά από τον απερχόμενο πρόεδρο Δημήτρη Βερβεσσό.
Ο ίδιος καλεί τους συναδέλφους του να συμμετέχουν ενεργά και στον δεύτερο γύρο των εκλογών προκειμένου ο ΔΣΑ να παραμείνει ανεξάρτητος και μακριά από τον κυβερνητικό έλεγχο.
