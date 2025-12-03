search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.12.2025
03.12.2025

ΔΣΑ: Κάλεσμα Καλαντζόπουλου για ενεργή συμμετοχή στον β’ γύρο των εκλογών

Με ανάρτησή του στην προσωπική του σελίδα στο facebook, ο νυν αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Μιχάλης Καλαντζόπουλος, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του που τον ψήφισαν στις εκλογές του ΔΣΑ, στις οποίες κατάφερε να λάβει την τρίτη θέση.

Ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος, στενός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη από τα φοιτητικά χρόνια, έμεινε τρίτος με 15,42% στις εκλογές του ΔΣΑ, καθώς ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος πέρασε δεύτερος με 18,84%, ενώ στηριζόταν ανοιχτά από τον απερχόμενο πρόεδρο Δημήτρη Βερβεσσό.

Ο ίδιος καλεί τους συναδέλφους του να συμμετέχουν ενεργά και στον δεύτερο γύρο των εκλογών προκειμένου ο ΔΣΑ να παραμείνει ανεξάρτητος και μακριά από τον κυβερνητικό έλεγχο.

