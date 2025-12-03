search
Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

Παρά το γεγονός ότι τοποθετήθηκε για τα περισσότερα θέματα της πολιτικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit, ρωτήθηκε για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη την ίδια ώρα.

«Ήλπιζα ότι θα μέναμε στα θέματα της ατζέντας. Εγώ είπα μια κουβέντα που θέλω να επαναλάβω και να διατυπώσω το ερώτημα. Εσείς θα μπαίνατε σε ένα καράβι που ο καπετάνιος το έστειλε μια φορά στα βράχια; Διαβάζοντας το βιβλίο βλέπω ότι έσπευσε να βγει πρώτος από το πλοίο, πήρε όλες τις σωσίβιες λέμβους και τα σωσίβια και έριξε όλη την ευθύνη στο πλήρωμα».

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως ο πρωθυπουργός δήλωσε πως διάβασε το βιβλίο, ενώ σε προηγούμενη δήλωσή του είχε πει «Έχω πάρα πολλά βιβλία πάνω στο γραφείο μου, που περιμένουν να τα φυλλομετρήσω, δε νομίζω πως το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι από αυτά που θα διαβάσω, σίγουρα θα πληροφορηθώ για το περιεχόμενο του, ξέρετε έχω σκληρή πολιτική άποψη για όλα όσα περιγράφονται στο βιβλίο. Θα αφήσω σε άλλους το έργο της αποδόμησης του συγκεκριμένου βιβλίου.

