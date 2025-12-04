Χριστούγεννα με… ψαλίδι: Το εορταστικό τραπέζι ακριβότερο έως 50%– Λάδι, κρέας και γάλα “καίνε” τις τσέπες

Οι γιορτές πλησιάζουν — και μαζί τους έρχεται και η μεγαλύτερη οικονομική “δοκιμασία” για τα ελληνικά νοικοκυριά. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι τιμές σε είδη πρώτης ανάγκης έχουν σκαρφαλώσει σε επίπεδα που φαίνεται πως μετατρέπουν το καλάθι του νοικοκυριού σε «πολυτέλεια».

Μεγάλες ανατιμήσεις στο κρέας

Το 2025, οι τιμές στο μοσχαρίσιο και γενικά στα κρέατα ανεβαίνουν κατακόρυφα. Το βόειο κρέας εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και 20 €/κιλό κατά τις γιορτές — από τα 15–17 €/κιλό που ήδη σημειώνουν σήμερα στα σούπερ-μάρκετ και στα κρεοπωλεία.

Λάδια, γάλα, τυριά, καθημερινά είδη σε ανοδική τροχιά

Οι ανατιμήσεις δεν αγγίζουν μόνο το κρέας. Σύμφωνα με μελέτες αγοράς, τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί γενική αύξηση στις τιμές των τροφίμων — από ψωμί και ζυμαρικά έως λάδι, γάλα και τυριά.

Το καλάθι της γιορτής ανεβαίνει — αλλά η κατανάλωση πιέζεται

Με αυτές τις τιμές, ακόμη και ένα μεσαίο νοικοκυριό χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό για να γεμίσει το τραπέζι των γιορτών. Αν πέρυσι το κόστος για ένα «μεσο-γιορτινό» καλάθι (κρέας, βασικά τρόφιμα, λάδι, γάλα κ.λπ.) κυμαινόταν σε κάποια «ανεκτά» επίπεδα, φέτος οι αυξήσεις αναμένεται να φέρουν αύξηση εώς και 50% στο συνολικό κόστος.

Ήδη σήμερα , πολλοί καταναλωτές δηλώνουν ότι περιορίζουν ποσότητες, επιλέγουν φθηνότερα είδη, ή αντικαθιστούν το μοσχαρίσιο με κοτόπουλο ή λαδερά — ως στρατηγική επιβίωσης της λίστας για τα ψώνια.

Η ανερχόμενη ακρίβεια χτυπά κατά προτεραιότητα τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα: για όσους βασίζονται σε μισθό ή σύνταξη χωρίς «μαξιλάρι» αποταμίευσης, ενω οι επερχόμενες Χριστουγεννιάτικες γιορτές αναμενεται να ασκήσουν μεγάλη οικονομική πίεση στα νοικοκυριά . Και αυτό καθώς οι τιμές δεν επηρεάζουν μόνο τα είδη που θα αγοράσουν για το τραπέζι — αφορούν καθημερινή διατροφή, θέρμανση, μεταφορικά, τα πάντα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν: αν δεν υπάρξει έστω μερική αποκλιμάκωση στα τρόφιμα ή κρατική παρέμβαση για στήριξη χαμηλών εισοδημάτων, τα Χριστούγεννα του 2025 μπορεί να θυμίζουν λιτότητα — όχι γιορτή.

Αυξήσεις ανά προϊόν με τα τελευταία στοιχεία

Κρέας: +12% έως +18%

Το κρέας είναι ο μεγάλος «πρωταγωνιστής» των ανατιμήσεων:

Το αρνί και το κατσίκι εμφανίζουν αυξήσεις 15%–18% σε σχέση με πέρυσι,

Το μοσχάρι 12%–14%,

Το χοιρινό 10%–12%.

Ελαιόλαδο: +55% έως +70%

Το «μαύρο χρυσάφι» των ελληνικών νοικοκυριών έχει πλέον εκτοξευτεί — οι τιμές στην αγορά κατά μέσο όρο κυμαίνονται 11–13 ευρώ το λίτρο, με αυξήσεις που ξεπερνούν το 60%.

Γάλα – Γαλακτοκομικά: +8% έως +12%

Τόσο το φρέσκο γάλα όσο και τα γαλακτοκομικά παραμένουν σταθερά σε υψηλά επίπεδα.

Το γάλα έχει αυξηθεί περίπου 8% σε ετήσια βάση,

Τα τυριά 10%–12%, με ορισμένα προϊόντα (φέτα, κίτρινα τυριά) να ξεπερνούν και αυτά τα ποσοστά.

Ζυμαρικά & αλεύρι: +6% έως +9%

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση διεθνώς, στην Ελλάδα οι τιμές στα ζυμαρικά παραμένουν αυξημένες.

Ζυμαρικά: +7% κατά μέσο όρο,

Αλεύρι: +6%–8%.

Ζάχαρη: +14%–16%.

