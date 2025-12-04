Μερτς: Κομματική πειθαρχία στην κρίσιμη ψηφοφορία για το συνταξιοδοτικό για να γλιτώσει από τους «αντάρτες» του CDU

Ζήτημα κομματικής πειθαρχίας και μάλιστα για όλα τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU, CSU, SPD), έθεσε το βράδυ της Πέμπτης ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενόψει της αυριανής κρίσιμης ψηφοφορίας για το συνταξιοδοτικό και υπό την απειλή «ανταρσίας» από τους νέους βουλευτές του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU).

«Έχουμε 630 βουλευτές στην Bundestag. Η πλειοψηφία είναι 316. Έχουμε 328 βουλευτές και θα ήθελα αύριο να δω ένα αποτέλεσμα μεταξύ 316 και 328», δήλωσε ο κ. Μερτς μετά τη συνάντηση που είχε απόψε με τους πρωθυπουργούς των ομόσπονδων κρατιδίων, επικαλούμενος τη λεγόμενη «πλειοψηφία του καγκελάριου». Τόνισε ωστόσο ότι «το θέμα δεν είναι να υποτάξουμε τους επαναστάτες, καθώς τα μέλη του κοινοβουλίου πρέπει να είναι σε θέση να διαμορφώνουν ελεύθερα τις απόψεις τους».

Εδώ και εβδομάδες ο κυβερνητικός συνασπισμός βρίσκεται σε κρίση, με τους πιο νεαρούς βουλευτές του CDU να απειλούν να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για τις συντάξεις, θεωρώντας ότι επιβαρύνει δυσανάλογα τις επόμενες γενιές. Χθες η κοινοβουλευτική ομάδα της Αριστεράς ανακοίνωσε ότι θα απόσχει από την αυριανή ψηφοφορία, διευκολύνοντας στην πράξη την υπερψήφιση της κυβερνητικής πρότασης, αφού μειώνεται σημαντικά το όριο για την πλειοψηφία.

«Δεν κοιτάζουμε τι κάνει η αντιπολίτευση, αλλά στοχεύουμε στη δική μας πλειοψηφία», δήλωσε η κοινοβουλευτική ομάδα των CDU/CSU, ενώ οι σοσιαλδημοκράτες (SPD) εταίροι τους εξέφρασαν την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί η πλειοψηφία από τον κυβερνητικό συνασπισμό, ανεξαρτήτως της αποχής της Αριστεράς.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η BILD, κατά τη δοκιμαστική ψηφοφορία που διενεργήθηκε προχθές εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας, περίπου 15 βουλευτές του CDU καταψήφισαν το νομοσχέδιο. Σε περίπτωση που η αντιπολίτευση καταψήφιζε, ο αριθμός αυτός θα αρκούσε για να προκαλέσει υπαρξιακή κρίση στον κυβερνητικό συνασπισμό.

