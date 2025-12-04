Ο Τσίπρας, το νέο κόμμα και οι… influencers, τα drones του Δένδια, ο φόβος για νέο… χωματόδρομο έκοψε το Ηράκλειο και μείον 4 υπουργούς στον ανασχηματισμό

Καλημέρα σας

Ο κύβος ερρίφθη.

Και κόμμα θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και τα απομεινάρια του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ θα διαλύσει και το ΠΑΣΟΚ θα πιέσει. Δεν ξέρω με τι αποτελέσματα και αν θα καταφέρει την ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών, όπως επιδιώκει, αλλά το… καράβι σάλπισε.

Κι όπως διαμήνυσε, δεν υπάρχουν «πρώτες θέσεις» και «προνόμια». Όποιος θέλει το ταξίδι θα πάει με τους όρους του «καπετάνιου» και όχι με «κεκτημένα», που υπάρχουν από ένα κομματικό σύστημα το οποίο έκλεισε τον κύκλο του – δικά του λόγια.

Αυτό το αποδέχθηκαν και οι ηγεσίες και τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Στρυμωγμένοι στον εξώστη, αλλά χαρούμενοι που ήταν «μέσα», ξέχασαν ότι εκπροσωπούσαν κόμματα της Βουλής και έμοιαζαν περισσότερο με… influencers – έβγαζαν και… σέλφι! Κι ας τους έλεγε ο πρόεδρος Αλέξης αποτυχημένους.

Τι είδα στο Παλλάς και στην παρουσίαση της «Ιθάκης» λοιπόν:

– ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά δεν υπάρχουν πλέον. Είναι εν αναμονή κομμάτια του «νέου πολιτικού σχηματισμού», που φτιάχνει ο Αλέξης Τσίπρας.

– Παρουσίες εκπλήξεις δεν υπήρξαν. Ήταν εκεί σχεδόν όλος ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023, αλλά… «αλλιώς». Κατακερματισμένος, αποκαμωμένος, παραδομένος στις όποιες νέες εμπνεύσεις έχει ο ιστορικός ηγέτης του.

– Τον Αλέξη Τσίπρα να θέτει τους όρους του, γνωρίζοντας ότι οι επίγονοι δεν τα κατάφεραν. Άφησε ένα κόμμα στο 17,8% και δύο χρόνια μετά βλέπει πολιτικά ερείπια. Όλη η νομενκλατούρα στην οποία έριξε την ευθύνη για τη συντριβή του 2023 θα πρέπει πλέον να συμβιβαστεί με ό,τι ο ίδιος παρουσιάσει από δω και πέρα ως «πολιτικό οργανισμό» – δεν το λέει κόμμα –, κατανομή ρόλων και πολιτική πλατφόρμα.

– Τον πρώην πρωθυπουργό να λέει λίγο ως πολύ τα αναμενόμενα: Για την παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την ανάγκη να διαμορφώσει η «προοδευτική παράταξη» ένα νέο μεγάλο πολιτικό σχηματισμό και τους βασικούς άξονες μίας εναλλακτικής διακυβέρνησης. Εισαγωγικά έκανε και ένα απολογισμό της περασμένης δεκαετίας για να εμφανιστεί δικαιωμένος και να διαμορφώσει ένα αφήγημα επιστροφής.

Τι θα βγάλει όλο αυτό; Θα δείξει! Ο Αλέξης Τσίπρας – όπως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης – στηρίζεται στη μέχρι τώρα αδυναμία της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης.

Η ματαίωση της επίσκεψης στο Ηράκλειο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα πάει τελικά στο Ηράκλειο για τα εγκαίνια της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, τα οποία θα γίνονταν στις 10 Δεκεμβρίου, δύο μέρες μετά το Παγκρήτιο Συλλαλητήριο κτηνοτρόφων στην πόλη.

Στο Μαξίμου δεν είχαν αντιληφθεί αρχικά το κλίμα που επικρατεί στο νησί και χρειάστηκε να σπάσουν τα τηλέφωνα στο γραφείο πρωθυπουργού, αλλά και του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη, από παράγοντες της ΝΔ στην Κρήτη για να γίνει αντιληπτό ότι αν πήγαινε ο Μητσοτάκης στο Ηράκλειο θα γινόταν χειρότερα σκηνικά από εκείνο στην Αλεξανδρούπολη που έφυγε από το αεροδρόμιο μέσω χωματόδρομου!

Τα εγκαίνια πάνε από το νέο χρόνο.

Αλλά, πραγματικά, κανείς δεν ξέρει πώς θα κατευναστεί αυτό με τους αγρότες. Αλλά τουλάχιστον ας καταλάβουν το βάθος του προβλήματος.

Δένδιας με σύνδρομο Γερουλάνου

Μετά από κάποιο καιρό… σιωπής επανεμφανίστηκε ο Νίκος Δένδιας. Μίλησε για τα drones και πόσο αποτελεσματικά όπλα είναι. Μπορούν να καταστρέψουν, λέει, μία φρεγάτα του 1 δισ. ευρώ είπε – ακυρώνοντας έμμεσα τη σημασία της κολοσσιαίας προμήθειας που κάνει η χώρα, αγοράζοντας 4 πανάκριβες φρεγάτες. Έριξε και μία επίθεση στην Τουρκία, διόλου… τυχαίως!

Είναι σαφές πως ο υπουργός Άμυνας έχει επενδύσει πολιτικά σε αυτά τα θέματα (εθνικά, αμυντικά, ελληνοτουρκικά κλπ) και δεν πρόκειται να αμφισβητήσει σε καμία περίπτωση τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο αμιγώς πολιτικό πεδίο, ακόμα κι αν διαμορφωθεί από ένα κομμάτι της ΝΔ αίτημα «αλλαγής ηγεσίας εν πλω».

Με απλά λόγια: Ο Δένδιας θα πηγαίνει την διαφωνία και τις φιλοδοξίες του μέχρι ενός σημείου. Δεν θα σηκώσει ποτέ πρώτος τον λίθο. Όπως λένε φίλοι και εχθροί που τον παρακολουθούν στενά, πάσχει από το… «σύνδρομο Γερουλάνου». Ο Παύλος ρίχνει μεν τις βολές του – όπως η «βελόνα» – αλλά δεν θέλει ή δεν μπορεί να «θέσει θέμα» από μόνος του, ακόμα κι αν η βελόνα στο καντράν του ΠΑΣΟΚ δείξει low fuel.

Ανασχηματισμός – για τέσσερις υπουργούς τουλάχιστον

Δεν θα σας πω περισσότερα, διότι ακόμα οι διεργασίες είναι στα… κόκκινα.

Αλλά στον επικείμενο ανασχηματισμό, τουλάχιστον τέσσερις υπουργοί κινδυνεύουν να μείνουν εκτός. Ή, για να το πω ακριβέστερα, οι συζητήσεις για την τύχη ενός εκάστου, είναι έντονες. Και θα πέσουν στο τραπέζι του πρωθυπουργού με κάποιο τρόπο, αν και με αβέβαιο αποτέλεσμα. Τρεις είναι από τη Β’ Αθήνας (δεν θα πω τομείς για να μην υπάρξει πανικός και δεν τον αντέχω), και ένας από την επαρχία.

Φοβούνται γεμάτα ψυγεία και άδειες βιτρίνες

Αναστάτωση επικρατεί στους διαδρόμους της αγοράς – όχι, δεν φταίει ο Άη Βασίλης που άργησε στα ραντεβού, αλλά ο… πληθωρισμός που ξανασήκωσε κεφάλι. Και μπορεί τα βασικά αγαθά να τραβάνε την ανηφόρα, όμως εκείνοι που έχουν πραγματικό πονοκέφαλο είναι οι κλάδοι που ζουν μετά το ψωμί και το γάλα.

Οι άνθρωποι της μόδας, της τεχνολογίας, των «μη πρώτης ανάγκης» αγαθών, έχουν αρχίσει να κάνουν σταυρούς ενόψει των εορτών. «Αν ο κόσμος πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε στρογγυλό τραπέζι με δέκα μεζέδες ή καινούργιο ζευγάρι παπούτσια, ξέρουμε ήδη ποιος θα χάσει», λέει στέλεχος μεγάλης αλυσίδας με ύφος «μην τα ρωτάς καλύτερα».

Μάλιστα κάποιοι πιο απαισιόδοξοι κυκλοφορούν τη φήμη πως φέτος το must των γιορτών δεν θα είναι οι στιλάτες γόβες ή τα φρεσκογυαλισμένα μποτάκια, αλλά τα… γεμάτα ψυγεία. Και σε μια γωνιά, οι έμποροι υποδημάτων κοιτάζουν μελαγχολικά τις βιτρίνες τους, αναρωτώμενοι αν θα τους σώσουν τα λαμπάκια ή τα κάλαντα.

Γιατί, όπως σχολίασε με νόημα παλιός της αγοράς: «Ωραίο το στιλ, αλλά στο ρεβεγιόν όλοι κοιτάνε το τραπέζι – όχι τα παπούτσια σου».

