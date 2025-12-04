Ταξί: Σοβαρή καταγγελία Λυμπερόπουλου κατά Κυρανάκη: «Λέει ψέματα στη κοινωνία, έλεγε σε αυτούς με τα βαν ότι δεν θα πάρουμε τίποτα» 

Προειδοποιήσεις για καθημερινές κινητοποιήσεις των ταξί «μετά τις γιορτές», μίλησε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1 εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της κυβέρνησης, κατηγορώντας για ψέματα τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών.

«Οι κινητοποιήσεις θεωρώ ότι μετά τις γιορτές θα είναι σε καθημερινή βάση. Εμείς σήμερα συγκεντρώνουμε αυτοκίνητα να πάμε με την κοινωνία, μάλλον θα πάμε στο αγροτικό μπλόκο στο Κιάτο να συμπαρασταθούμε» δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε: «Επιχειρεί ο Κυρανάκης και ο πρωθυπουργός να δώσουν τη μεταφορά δημοσίας χρήσεως σε ιδιώτες φίλους τους που έχουν βάλει πολύ χρήμα για να μπορέσουν να μας εξοντώσουν».

Παραδέχτηκε πως η απόφαση για παράταση της απεργίας ήρθε μετά την άρνηση του Κυρανάκη να τους συναντήσει για συζητήσουν και να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο.

«Βγαίνει χαρούμενος, χωρίς να κάνει συζήτηση μαζί μας, και λέει ψέματα στην κοινωνία. Λέει ότι κάναμε συζήτηση, λύσαμε ότι ήταν να λύσουμε ενώ η αναστολή που κάναμε εμείς ήταν με μια υπόσχεση, του βάλαμε τα θέματα και σε 20 μέρες να συζητήσουμε τι μπορεί να λύσει και βγαίνει με ένα θράσος …Δεν είναι υπουργός κυβέρνησης… Την ημέρα που ήμουν με τους συνεργάτες μου στο υπουργείο, έβγαλαν ανακοίνωση τα ΙΧ μια οργανωμένη ομάδα με βανάκια και έλεγε την ίδια ώρα προς τους συναδέλφους τους ότι έχει επαφή με το υπουργείο και ο Λυμπερόπουλος μέσα δεν θα πετύχει τίποτα γιατί έχει συζητήσει με το υπουργείο και τον κοροϊδεύουν» είπε ενώ πέταξε και σοβαρή καταγγελία στη συνέχεια.

«Έχω βίντεο που μιλάει στους συναδέλφους του στο διαδίκτυο και τους λέει “μην ανησυχείτε τίποτα δεν θα πάρει ο Λυμπερόπουλος μίλησα εγώ με το υπουργείο”. Αυτά τα πράγματα ούτε επί χούντας δεν γινόντουσαν» κατήγγειλε αναφερόμενος σε βίντεο ενός εκπροσώπου των οδηγών των βαν που είναι σε ανοιχτό «πόλεμο» με τους οδηγούς ταξί.

