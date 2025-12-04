search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 20:33
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 18:59

Ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης των εκπομπών η σειρά «Να μ΄αγαπάς» (3/12)

04.12.2025 18:59
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
credit: pixabay

Και πάλι η κοινωνική σειρά «Να μ’ αγαπάς» ήταν κορυφαία στις τηλεπροτιμήσεις, σύμφωνα με τις σφυγμομετρήσεις της Nielsen υποχρεώνοντας ακόμα και τον «Άγιο έρωτα» να… υποκλιθεί.

Τρίτο σε δημοφιλία το πληθωρικό – από πλευρά διάρκειας – σατιρικό «Αλ Τσαντίρι νιουζ», και τέταρτο, με υψηλή επίδοση, αλλά με διαφορά δυναμικότητας σε σχέση εκείνα που ήταν πάνω από αυτό, διακρίθηκε το τηλεπαιχνίδι «Deal». 

Καλά τα πήγε η εκπομπή «Οι Boomers» κι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω ήταν το «Grand Hotel».

Συνωστισμός ειδήσεων θα μπορούσε να πει κάποιος πως σημειώθηκε στην τελική τριάδα του ημερήσιο τηλεβαρόμετρου, με πρώτη επιλογή της συγκεκριμένης τυπολογίας εκπομπών το κεντρικό δελτίο του Alpha.

Διαβάστε επίσης:

Οι New York Times παραπέμπουν το Πεντάγωνο στη δικαιοσύνη για την προσπάθεια ελέγχου της ενημέρωσης

«Μασίφ» τηλεθέαση για Mega και Alpha την Τετάρτη (3/12)- Πρώτη επιλογή το κανάλι της Καλλιθέας

MEGA: Τι θα περιλαμβάνει το επετειακό «Στο Παρά 5» για τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα του 2005

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ermou black out
ΕΛΛΑΔΑ

«Μαύρα σκοτάδια» στην Ερμού – Black out λόγω κακοκαιρίας (Video)

kakokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Έφτασε τα 47 χιλιοστά το νερό στο Γκάζι – Οι περιοχές που έβρεξε περισσότερο

keraunos el benizelow – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Η στιγμή που κεραυνός πέφτει στην πίστα του Ελευθέριος Βενιζέλος (Video)

tsipras-elpidoforos-eksot
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Αλέξη Τσίπρα με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής – Του έκανε δώρο την «Ιθάκη»

sef plimmira 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακού – Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ λόγω της κακοκαιρίας Byron

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 20:33
ermou black out
ΕΛΛΑΔΑ

«Μαύρα σκοτάδια» στην Ερμού – Black out λόγω κακοκαιρίας (Video)

kakokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Έφτασε τα 47 χιλιοστά το νερό στο Γκάζι – Οι περιοχές που έβρεξε περισσότερο

keraunos el benizelow – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Η στιγμή που κεραυνός πέφτει στην πίστα του Ελευθέριος Βενιζέλος (Video)

1 / 3