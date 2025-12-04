Ξανά στην κορυφή της τηλεθέασης των εκπομπών η σειρά «Να μ΄αγαπάς» (3/12)

Και πάλι η κοινωνική σειρά «Να μ’ αγαπάς» ήταν κορυφαία στις τηλεπροτιμήσεις, σύμφωνα με τις σφυγμομετρήσεις της Nielsen υποχρεώνοντας ακόμα και τον «Άγιο έρωτα» να… υποκλιθεί.

Τρίτο σε δημοφιλία το πληθωρικό – από πλευρά διάρκειας – σατιρικό «Αλ Τσαντίρι νιουζ», και τέταρτο, με υψηλή επίδοση, αλλά με διαφορά δυναμικότητας σε σχέση εκείνα που ήταν πάνω από αυτό, διακρίθηκε το τηλεπαιχνίδι «Deal».

Καλά τα πήγε η εκπομπή «Οι Boomers» κι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω ήταν το «Grand Hotel».

Συνωστισμός ειδήσεων θα μπορούσε να πει κάποιος πως σημειώθηκε στην τελική τριάδα του ημερήσιο τηλεβαρόμετρου, με πρώτη επιλογή της συγκεκριμένης τυπολογίας εκπομπών το κεντρικό δελτίο του Alpha.

