05.12.2025 11:25

Έτοιμη για πολιτική κίνηση η Μαρία Καρυστιανού: Δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν από το υπάρχον σύστημα (Video)

05.12.2025 11:25
karystianou_new_456

Με κανέναν από το υπάρχον σύστημα δεν πρόκειται να συνεργαστούμε, ξεκαθαρίζει η Μαρία Καρυστιανου αναφερόμενη σε ένα κίνημα πολιτών που θα μπορούσε να δημιουργηθεί για να φέρει τη λύση στην Ελλάδα, όπως λέει.

«Ένα κίνημα πολιτών θα φέρει τη λύση στην Ελλάδα. Η λύση θα δοθεί από την ίδια την κοινωνία. Δεν ξέρω όμως αν θα βγω μπροστά. Ελπίζω να οργανωθεί σωστά, γιατί πολλοί θέλουν να το αμαυρώσουν. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν πολιτικό από το υπάρχον πολιτικό σύστημα» ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου. 

Συγκεκριμένα, η κ. Καρυστιανού μίλησε στο TV100 και εκτός από το ενδεχόμενο πολιτικό της μέλλον αναφέρθηκε και στην υπόθεση των Τεμπών. 

«Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, γιατί τον μεγαλύτερο φόβο τον έζησα. Τίποτα δε με φοβίζει πια. Ακόμη και όταν δέχτηκα απειλές, δεν φοβήθηκα».

Όσον αφορά στην δίκη των Τεμπών ανέφερε πως «δεν υπάρχει κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Ο ανακριτής απέκρυψε τα βίντεο, κατέστρεψε βιολογικό υλικό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Σχετικά με την απώλεια της κόρης της, Μάρθης δήλωσε: «Η πίστη μου στο Θεό δυναμώνει όλο και περισσότερο. Νιώθω την παρουσία του Θεού μέσα από την κόρη μου. Νιώθω την επικοινωνία με την κόρη μου και είναι σύμφωνη με όσα κάνω. Τη νιώθω και την αισθάνομαι».

Μιλώντας για τη σημερινή κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα είπε: «Πριν έρθω στο στούντιο συνομίλησα με μια μητέρα που μου είπε ότι θα ήθελε το παιδί της να φύγει στο εξωτερικό για να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ονειρεύομαι ένα κράτος δικαίου με τα παιδιά μας να μη χρειάζεται να ξενιτευθούν, με τα παιδιά μας δίπλα μας…».

Πρόσθεσε επίσης πως «είναι σαφές πλέον ότι άλλα θέλει η κοινωνία και άλλα ο πολιτικός κόσμος».

Τέλος, η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε ότι την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου θα μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο.

