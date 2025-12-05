Μαξίμου: Σπριντ για την καταβολή των ενισχύσεων των αγροτών πριν τα Χριστούγεννα – Δύο «κυβερνητικές» γραμμές για τα μπλόκα

Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου που θα πρέπει η κυβέρνηση να έχει εξοφλήσει τις ενισχύσεις των αγροτών, βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το τέλος.

Στόχος της κυβέρνησης είναι στην πραγματικότητα οι πληρωμές να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τα Χριστούγεννα, προκειμένου να εκτονωθεί η κρίση και να σταματήσουν τα μπλόκα.

Χθες, πάντως, η κυβέρνηση άφησε ανοικτό ένα μικρό παράθυρο για να υπάρξει παράταση στο φτηνό αγροτικό ρεύμα, αν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός. Αναφερόμενος στο τι μπορεί να δώσει η κυβέρνηση στους αγρότες τόνισε ότι «Εμείς δεν είμαστε από τις κυβερνήσεις του “λεφτά υπάρχουν” ή του “δώστα όλα “΄ ή του ”όλα τα κιλά όλα τα λεφτά”».

Οι αγρότες, πάντως, σπάζοντας τις κόκκινες γραμμές που είχε βάλει η κυβέρνηση ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστούν λιμάνια και τελωνεία προχώρησαν στον αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, αλλά και άλλων περιοχών, ενώ τα μηνύματα που στέλνουν είναι ότι δεν πρέπει να υποχωρήσουν.

Την ίδια στιγμή αποδομούν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης ότι θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα από τους κλεισμένους δρόμους στην μεταφορά των προϊόντων. Χθες και παρά το γεγονός ότι είχαν κλείσει το τελωνείο και τους δρόμους επέτρεψαν στα φορτηγά που κουβαλούν ελληνικά προϊόντα να περάσουν ανεμπόδιστα από τα μπλόκα.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο υπήρξαν δύο γραμμές για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Κάποιοι υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να ανοίξουν άμεσα οι δρόμοι με επέμβαση της αστυνομίας. Ωστόσο επικράτησε η δεύτερη άποψη που έλεγε να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας και συνεννόησης με τους αγρότες, καθώς η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι τα τρακτέρ δεν θα αποχωρήσουν από τους δρόμους.

Εν τω μεταξύ, χθες ακυρώθηκε η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα ανάμεσα στον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών Κρήτης.

Κυβερνητικές πηγές υποστήριζαν ότι σε αντίθεση με όλες τις άλλες συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί πρόσφατα, οι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν αυτή τη φορά στη συνάντηση να συμμετέχουν και όλοι οι βουλευτές τους νησιού.

Σύμφωνα, λοιπόν, με συνεργάτες του αντιπροέδρου κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια συζήτηση με πολιτικό και κομματικό χρώμα και όχι σε παράθεση και εξέταση των αιτημάτων των αγροτών όπως έγινε τις προηγούμενες φορές. Πρόσθεταν, μάλιστα, ότι διάλογος μεταξύ των υπουργών και των βουλευτών, γίνεται συνεχώς τόσο στη Βουλή όσο και στα μέσα ενημέρωσης.

«Ο κ. Τσιάρας συναντά εκπροσώπους των αγροτών από όλη την Ελλάδα όλους τους τελευταίους μήνες. Ο δε κ. Χατζηδάκης έχει συναντήσει τη διοίκηση της ΕΘΕΑΣ, εκπροσώπους του Παναγροτικού Συλλαλητηρίου, αλλά και εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης χωρίς παρουσία βουλευτών ή μέσων ενημέρωσης. Αυτή η πρακτική θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες», έλεγαν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη.

