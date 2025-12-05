search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 12:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 11:21

Τραγωδία στην Αλεξανδρούπολη: Βρήκαν νεκρό ζευγάρι στο σπίτι του μετά από 4 μέρες – Είχαν γεννήτρια βενζίνης για παροχή ρεύματος…

05.12.2025 11:21
ekav-234

Νεκρό μέσα στο σπίτι του στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε ένα ζευγάρι, αργά το βράδυ της Πέμπτης, ενώ εικάζεται ότι είχαν πεθάνει από τη Δευτέρα…

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια 55χρονη και τον 58χρονο σύζυγό της, οι οποίοι είχαν να δώσουν σημεία ζωής από την Δευτέρα.

Όπως αναφέρει το e-evros.gr, το ζευγάρι φέρεται να είχε χάσει τη ζωή του από τη Δευτέρα, χωρίς κανείς να το έχει αντιληφθεί.

Οι συγγενείς, ανήσυχοι επειδή δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους εδώ και μέρες, αποφάσισαν να μεταβούν στο σπίτι.

Αφού χτύπησαν την πόρτα χωρίς ανταπόκριση, ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο άνοιξαν την πόρτα και εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο θάνατος προήλθε από αναθυμιάσεις γεννήτριας βενζίνης, ενώ όλα δείχνουν ότι οι δύο άνθρωποι πέθαναν στον ύπνο τους. Την είχαν εντός της οικίας τους για παροχή ρεύματος και βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο όπου εντοπίστηκαν.

Τα ακριβή αίτια θα διευκρινιστούν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση.

Διαβάστε επίσης

Κακοκαιρία Byron: Τα 12 σημεία της Αττικής που πρέπει να αποφύγετε – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Αγρότες: Πάνω από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους, 14 μπλόκα σε όλη τη χώρα – Εντείνονται οι κινητοποιήσεις με νέους αποκλεισμούς (videos)

Χάος έφερε η κακοκαιρία Byron: Πλημμυρισμένοι δρόμοι και σπίτια στην Αττική – Μπαράζ 112 σε Ελευσίνα, Φθιώτιδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
the-beatles-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Λιάν Μπεστ και Μπόμπι Σόφιλντ θα έχουν ρόλους στην τετραλογία για τους Beatles

polakis_0409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης για Τσίπρα: Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω… υψοφοβία με τα θεωρεία, εγώ δεν κάνω παρακάλια

kakokairia-234
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού για την κακοκαιρία Byron: Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Οι «κόκκινες» περιοχές

akinita 554- new
ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Fund πέταξε οικογένεια στον δρόμο με μητέρα καρκινοπαθή – Ζήτησαν να μείνουν με ενοίκιο και τους απάντησαν αρνητικά

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Μικρή «ανάσα» στα αποθέματα νερού λόγω των βροχοπτώσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

Untitled-design-3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «H Ferrari είναι δώρο της μητέρας μου» κατέθεσε ο Μαγειρίας - Bαριές κουβέντες με Ζωή, μαλλιά κουβάρια και με Συρεγγέλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 12:35
the-beatles-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ντέιβιντ Μόρισεϊ, Λιάν Μπεστ και Μπόμπι Σόφιλντ θα έχουν ρόλους στην τετραλογία για τους Beatles

polakis_0409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης για Τσίπρα: Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω… υψοφοβία με τα θεωρεία, εγώ δεν κάνω παρακάλια

kakokairia-234
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού για την κακοκαιρία Byron: Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Οι «κόκκινες» περιοχές

1 / 3