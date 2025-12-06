Αλέξης Γρηγορόπουλος: Σε εξέλιξη η συγκέντρωση στα Προπύλαια για τη «μαύρη» επέτειο της δολοφονίας του – Προσαγωγές και συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συγκέντρωση και πορεία στα Προπύλαια προς τη μνήμη του 15χρονου δολοφονημένου από αστυνομικό, το 2008, Αλέξη Γρηγορόπουλο.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία το πρωί κατά τη διάρκεια προελέγχων, που έγιναν πριν την μαθητική πορεία, προέκυψαν 14 προσαγωγές.

Το απόγευμα έγιναν 19 προσαγωγές εκ των οποίων οι 2 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Περικυκλωμένο από ΜΑΤ είναι εδώ και λίγη ώρα το μνημείο που βρίσκεται στη συμβολή των Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια.

Πρόκειται για το σημείο όπου γίνεται η προσυγκέντρωση διαδηλωτών οι οποίοι στη συνέχεια κινούνται προς τα Προπύλαια. Διμοιρίες των ΜΑΤ έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά σε σημεία της Κωλέττη, Μεσολογγίου, Ζωοδόχου Πηγής και Μεταξά, ενώ νωρίτερα γίνονταν έλεγχοι στην περιοχή -σε κτίρια και σε άτομα- από ΟΠΚΕ.

Διαδηλωτές επισημαίνουν ότι είναι η πρώτη φορά στα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου -με εξαίρεση την πανδημία- που το σημείο είναι αποκλεισμένο από ΜΑΤ.

«Είμαστε εδώ, 17 χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στην οδό Μεσολογγίου. Αυτή τη στιγμή, όπου ήταν η κάθε χρόνο προσυγκέντρωση που έχουμε για να πάμε στις 6:00 στα Προπύλαια, όπου είναι η προγραμματισμένη διαδήλωση μνήμης και αγώνα για τον Αλέξανδρο, οι δυνάμεις των ΜΑΤ έχουν μπει σε όλο το μνημείο, έχουν δημιουργήσει περιμετρικό αποκλεισμό, περάσανε μπροστά από το μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 17 χρόνια μετά τη δολοφονία του» αναφέρει η Κωνσταντίνα Καρτσιώτη από την Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Νίκο Ρωμανό.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις οδούς Μεσολογγίου και Κωλέττη, Τζαβέλλα και Μπενάκη, Μεταξά, Ζωοδόχου Πηγής και Τζαβέλλα δημιουργώντας έναν αποκλεισμό. Αυτός ο αποκλεισμός δεν πρόκειται να γίνει δεκτός. Το αίμα του Αλέξη είναι βαμμένο εδώ πέρα και οι δολοφόνοι του είναι αυτοί που περάσανε πριν 5 λεπτά με τις μπότες τους και έχουν σταθμεύσει εδώ πέρα. Αυτή η βεβήλωση δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Καλούμε όλους και όλες να έρθουν εδώ στο μνημείο και 6:00 στη διαδήλωση» προσθέτει.

Στις 21:00 η συγκέντρωση στα Εξάρχεια

Για τις 21:00 το βράδυ είναι προγραμματισμένη η καθιερωμένη συγκέντρωση στο σημείο της δολοφονίας στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Τζαβέλλα στα Εξάρχεια.

Κλειστοί σταθμοί του μετρό και κυλοφοριακές ρυθμίσεις

Κλειστοί είναι σταθμοί του Μετρό από τις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου (6/12), κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ, λόγω των συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί που έκλεισαν στις 17:00 είναι:

Ο σταθμός του Μετρό Πανεπιστήμιο

Ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Λόγω των συγκεντρώσεων – πορειών που έχουν εξαγγελθεί, θα τεθούν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες του κέντρου και ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας. Η Πανεπιστημίου και οι γύρω δρόμοι προς Ομόνοια και Σύνταγμα θα κλείνουν σταδιακά.

Ολοκληρώθηκε η μαθητική πορεία στη μνήμη του Γρηγορόπουλου

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου η μαθητική-φοιτητική πορεία στην Αθήνα στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Νωρίτερα, φοιτητές, μαθητές, περίοικοι και πολίτες πήγαν στο σημείο που άφησε τη ζωή του ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, σε ηλικία 15 ετών, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια για να αφήσουν λουλούδια στο μνημείο που στήθηκε στο σημείο.

