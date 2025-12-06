search
BUSINESS

06.12.2025 06:33

AlphaBank: Πρωτοβουλίες επαναπατρισμού Ελλήνων επαγγελματιών αναδεικνύονται στο Rebrain Greece με επιχειρηματική συμμετοχή

06.12.2025 06:33
Η προσπάθεια επαναπατρισμού Ελλήνων επαγγελματιών βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Rebrain Greece» που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, με στόχο τη σύνδεση στελεχών της ελληνικής ομογένειας με την εγχώρια αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα συμμετέχουν ενεργά, παρουσιάζοντας το εργασιακό περιβάλλον, τις ευκαιρίες καριέρας και τις προοπτικές ανάπτυξης που προσφέρουν.

Μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν σταθερά σε πρωτοβουλίες brain regain τα τελευταία χρόνια είναι και η Alpha Bank, η οποία έχει λάβει μέρος σε πέντε διεθνείς αποστολές, προσεγγίζοντας περισσότερους από 900 Έλληνες επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο. Σημαντική πρωτοβουλία αποτελεί και η κοινότητα «Alpha Ithacans», που συγκροτείται από 102 στελέχη τα οποία επέλεξαν να επαναπατριστούν και να συνεχίσουν την καριέρα τους στην Ελλάδα.

Σε τοποθέτησή της, η Chief Human Resources Officer της τράπεζας, Φραγκίσκη Μελίσσα, χαρακτήρισε το brain regain «εθνικό στοίχημα», επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση στελεχών με διεθνή εμπειρία ενισχύει τον εκσυγχρονισμό των οργανισμών και τη δυναμική των ομάδων. Αναφέρθηκε επίσης στο εργασιακό περιβάλλον και στις δυνατότητες εξέλιξης που δημιουργούνται μέσω σύγχρονων projects και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Η παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στη Νέα Υόρκη στοχεύει όχι μόνο στην προσέλκυση ταλέντου αλλά και στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους, καθώς πρωτοβουλίες όπως η στρατηγική συνεργασία Alpha Bank – UniCredit προσφέρουν ευκαιρίες συμμετοχής σε διεθνή έργα. Για πολλούς Έλληνες του εξωτερικού, τέτοιες συνεργασίες αποτελούν σημαντικό κίνητρο επανένταξης στην ελληνική αγορά εργασίας.

Η εκδήλωση «Rebrain Greece» πραγματοποιείται στις 7 Δεκεμβρίου, ενώ την επομένη, εκπρόσωποι της τραπεζικής αγοράς θα συμμετάσχουν στο ετήσιο «Capital Link Forum», το οποίο επικεντρώνεται στην προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και στην παρουσίαση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές κοινό.

