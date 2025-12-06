Συναγερμός στον Βόλο: Θολό το νερό αρκετών περιοχών λόγω κακοκαιρίας – Συστάσεις για μη χρήση του

Θολότητα στο νερό προκάλεσε η κακοκαιρία Byron από την Παρασκευή (5/12) στην Πορταριά, αλλά ενδεχομένως και σε αρκετές περιοχές του βόρειου Βόλου.

Όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΜΒ, τα προβλήματα με το νερό είναι ιδιαίτερα έντονα στις περιοχές που υδροδοτούνται από το αντλιοστάσιο «Βίγλα» και οφείλονται στην έντονη βροχόπτωση και σε βλάβη κεντρικού αγωγού ύδρευσης.

Μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη, κάτι που αναμένεται να συμβεί το πρωί του Σαββάτου (6/12), η ΔΕΥΑΜΒ καλεί τους καταναλωτές που διαπιστώνουν θολό νερό στις οικίες τους να αποφεύγουν τη χρήση του για πόση, μαγείρεμα ή ατομική υγιεινή.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό πως παρόμοια φαινόμενα θολότητας ενδέχεται να εμφανιστούν και σε περιοχές του βόρειου Βόλου, με τις ίδιες οδηγίες για τη χρήση του νερού να παραμένουν σε ισχύ.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Νεκρός 45χρονος μπασκετμπολίστας σε τροχαίο

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισαν σπίτια στο Ανωχώρι Φαρσάλων – Έσπασε ο παραπόταμος Ταμπάκος, συναγερμός και 112 για τον Ενιπέα

Hellenic Train: Διακόπηκαν τα δρομολόγια στο τμήμα Λάρισα – Λειανοκλάδι, λόγω της υπερχείλισης του Ενιπέα